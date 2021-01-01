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Hande Yener’den yine iddialı seçim! Taytına ödediği para dudak uçuklattı

Hande Yener’den yine iddialı seçim! Taytına ödediği para dudak uçuklattı
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27 Aralık 2021 - 16:00

Hande Yener’den yine iddialı seçim! Taytına ödediği para dudak uçuklattı

Hande Yener son dönemlerde iddialı ve cesur kıyafetleriyle gündeme geliyor. Hande Yener’in sahne için seçtiği tulum benzeri kostüme ödediği para dudak uçuklattı.

Hande Yener'den yine iddialı seçim! Taytına ödediği para dudak uçuklattı - Sayfa 1

Süleymaniye’de sahneye çıkan Hande Yener, sahne kostümüyle yine gündem oldu.

Hande Yener'den yine iddialı seçim! Taytına ödediği para dudak uçuklattı - Sayfa 2

Sahne öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yener, rapçi Tepki ile yapacakları ikinci şarkısının da müjdesini verdi.

Hande Yener'den yine iddialı seçim! Taytına ödediği para dudak uçuklattı - Sayfa 3

Konser boyunca bitmeyen enerjisiyle sürekli dans eden Yener, güzel fiziğini ön plana çıkaran bir sahne kostümü seçti.

Hande Yener'den yine iddialı seçim! Taytına ödediği para dudak uçuklattı - Sayfa 4

Sahneye cesur kıyafetiyle çıkan Hande Yener’e hayranları “Hande cesaretine hayranız” diyerek seslendi.

Hande Yener'den yine iddialı seçim! Taytına ödediği para dudak uçuklattı - Sayfa 5

 Yener ise bu seslere karşılıksız kalmadı ve “Ben cesur yüreğim” diyerek kahkaha attı.

Hande Yener'den yine iddialı seçim! Taytına ödediği para dudak uçuklattı - Sayfa 6

Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Thierry Mugler’in özel tasarım taytına 587 euro (7300 TL) ve body’e ise 500 euro (6 bin 250 TL) ödedi. (Snob Magazin)

Hande Yener'den yine iddialı seçim! Taytına ödediği para dudak uçuklattı - Sayfa 7
Hande Yener'den yine iddialı seçim! Taytına ödediği para dudak uçuklattı - Sayfa 8
Hande Yener'den yine iddialı seçim! Taytına ödediği para dudak uçuklattı - Sayfa 9
Hande Yener'den yine iddialı seçim! Taytına ödediği para dudak uçuklattı - Sayfa 10
Hande Yener'den yine iddialı seçim! Taytına ödediği para dudak uçuklattı - Sayfa 11
Hande Yener'den yine iddialı seçim! Taytına ödediği para dudak uçuklattı - Sayfa 12
Hande Yener'den yine iddialı seçim! Taytına ödediği para dudak uçuklattı - Sayfa 13
Hande Yener'den yine iddialı seçim! Taytına ödediği para dudak uçuklattı - Sayfa 14
Hande Yener'den yine iddialı seçim! Taytına ödediği para dudak uçuklattı - Sayfa 15
Hande Yener'den yine iddialı seçim! Taytına ödediği para dudak uçuklattı - Sayfa 16

 

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