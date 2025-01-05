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YEMEK KARTIYLA SGK PRİMİ AVANTAJI: LİMİT KALKTI

Kadir Atilla Kurtay tarafından yayınlandı
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Yemek kartı kullanımı konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever, yemek kartları üzerinden yapılan ayni yardımlara yönelik SGK primi muafiyeti hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sever, bu düzenlemenin hem işverenler hem de çalışanlar için avantajlı bir ortam oluşturduğunu ifade etti.

Sever, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Yemek kartıyla ayni yardım yapmak isteyen işverenlerin prim ödemelerinden tamamen muaf olmasını, işverenin maliyetlerini düşürerek çalışan yararına tutar belirleyebilmesine zemin hazırlayan bir kolaylık olarak görüyoruz.”

Yeni Düzenleme Ne Anlama Geliyor?

Bu gelişmeyle birlikte, yemek kartları aracılığıyla sağlanan ayni yardımların SGK primi hesaplamalarına dahil edilmemesi gündeme geliyor. Böylece işverenler, yemek yardımı sağlarken daha düşük maliyetlerle bu destekleri sunabilecek. Çalışanlar ise doğrudan kendilerine sunulan avantajlardan faydalanabilecek ve maaşlarının alım gücü artacak.

SGK primi muafiyeti, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için maliyet yönetiminde büyük bir fark yaratabilir. Daha düşük prim maliyetleri, işverenlerin çalışanlara sunabilecekleri sosyal yardımları artırmasına olanak tanıyacak. Bu durum, iş gücü motivasyonunu ve çalışan bağlılığını da olumlu yönde etkileyebilir.

Yemek Kartları Neden Önemli?

Son yıllarda yemek kartları, işletmelerin çalışanlarına sağladığı en yaygın sosyal yardım yöntemlerinden biri haline geldi. Hem pratik kullanımı hem de vergi avantajları nedeniyle tercih edilen bu kartlar, çalışanların yemek ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı oluyor. Aynı zamanda, işverenlere kolay bir çözüm sunarak operasyonel yüklerini hafifletiyor.

Yemek kartı kullanıcılarına yönelik yapılan bu SGK düzenlemesi, sektör temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Multinet Up gibi yemek kartı sektöründe lider konumda olan şirketlerin temsilcileri, bu adımın hem sektörü canlandıracağını hem de çalışanların refahını artıracağını belirtiyor.

Multinet Up CEO’sundan Öngörüler

Ali Emre Sever, bu düzenlemenin sadece maliyet avantajı sunmakla kalmayacağını, aynı zamanda işverenlerin çalışanlarına daha yüksek tutarlarda destek sunabilmesi için bir teşvik oluşturacağını dile getirdi. Sever, şu şekilde devam etti:

“Yeni düzenleme, hem işverenler hem de çalışanlar için kazan-kazan durumu yaratacak. Yemek kartları artık sadece bir sosyal yardım aracı değil, aynı zamanda işletmelerin çalışan memnuniyetini artırmak için stratejik bir çözüm olarak öne çıkıyor.”

Bu düzenleme ile işverenler, yemek yardımlarını hem daha esnek hem de daha ekonomik bir şekilde sunma imkanına kavuşacak. Çalışanlar ise bu yardımlardan daha doğrudan ve verimli bir şekilde yararlanacak.

SGK primi muafiyetiyle birlikte yemek kartı sektörü yeni bir döneme giriyor. Bu gelişme, yalnızca işletmelerin maliyetlerini düşürmekle kalmayıp, çalışanların yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İşverenlerin ve çalışanların ortak kazanç sağlayacağı bu düzenlemenin sektördeki etkileri merakla bekleniyor.

Multinet Up, İşverenlere Yemek Kartı Tercihiyle SGK Primi Avantajı Sağlıyor

Multinet Up, yemek kartı kullanan işverenlere yönelik önemli bir avantajı duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 31 Aralık 2024 tarihinde yayımladığı 2024/17 sayılı “Yemek Bedeli” genelgesi, çalışanlarına yemek kartıyla öğle yemeği desteği sağlayan işverenlerin SGK primlerinden herhangi bir limit olmaksızın yüzde 100 muaf tutulacağını belirtti.

Yemek Kartı Kullanımında Vergi Avantajları

Multinet yemek kartı kullanıcıları, işverenlerinin belirlediği günlük yemek bedelini, şirketin geniş üye iş yeri ağı kapsamında bulunan 41 binden fazla restoran, kafe, büfe ve markette kullanabiliyor. Bu sayede çalışanlar öğle yemeği ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabiliyor. İşverenler ise yemek kartı sisteminin sunduğu vergi avantajlarından faydalanabiliyor.

Genelgeye göre, işverenler günlük 158 lira ile 240 lira arasındaki yemek ödemelerinde yemek kartı kullandığında SGK primleri, gelir vergisi ve damga vergisi ödeme yükümlülüğünden muaf tutuluyor. Ayrıca, 240 lira+KDV’ye kadar olan ödemelerde yemek kartı kullanan işverenler, faturadaki yüzde 10 KDV’yi indirim konusu yapabiliyor.

240 lirayı aşan yemek bedelleri için de yemek kartı kullanımı durumunda SGK prim muafiyeti devam ederken, gelir vergisi ve damga vergisi ödeniyor. Bu durumlarda da yüzde 10 KDV indirimi yapılabiliyor. Ancak nakit ödemelerde, her iki tutar aralığında da SGK primleri, gelir vergisi ve damga vergisi yükümlülükleri bulunuyor.

Multinet Up CEO’su: Yemek Kartı Çalışan Refahını ve Ekonomiyi Destekliyor

Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever, yemek kartı uygulamasının işverenlere sağladığı maliyet avantajlarının yanı sıra çalışan refahını artırdığına dikkat çekti. Sever, yemek kartı sisteminin iş gücünde verimliliği artırdığını ve bu avantajların iş hayatındaki sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunduğunu ifade etti.

Yeni düzenlemeyle birlikte nakit yardımlarda 158 liralık istisna uygulanabileceğini, ancak yemek kartı kullanan işverenlerin herhangi bir limite tabi olmaksızın SGK primlerinden muaf tutulduğunu belirten Sever, şunları söyledi: “Yemek kartı ile ayni yardım yapmak isteyen işverenlerin SGK primlerinden tamamen muaf olmasını, maliyetlerin düşürülmesi ve çalışanların yararına daha fazla destek sağlanması açısından büyük bir kolaylık olarak görüyoruz.”

Yemek Kartları Ekonomiye ve Sektöre Katkı Sunuyor

Sever ayrıca, yemek kartı uygulamasının küçük ölçekli restoran ve lokantalara müşteri kazandırarak yeme içme sektörüne destek olduğunu vurguladı. Bununla birlikte, yemek kartlarının kayıt dışılığı önlemede önemli bir araç olduğunu ve ülke ekonomisine sürdürülebilir katkılar sağladığını dile getirdi.

Sever, SGK prim muafiyeti limitinin kaldırılmasının, yemek kartı sisteminin avantajlarını daha da güçlendirdiğini ve sektörün gelişimine yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti.

Multinet Up’ın sunduğu yemek kartı sistemi, hem işverenlerin maliyetlerini düşürüyor hem de çalışanlara daha fazla avantaj sağlıyor. Bu düzenleme, yemek kartlarının sağladığı vergi avantajlarının yanı sıra iş gücünün refahı ve yeme içme sektörünün gelişimi için büyük bir fırsat sunuyor.

Kaynak: medyaradar

YEMEK KARTIYLA SGK PRİMİ AVANTAJI: LİMİT KALKTI
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