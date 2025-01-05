YEMEK KARTIYLA SGK PRİMİ AVANTAJI: LİMİT KALKTI

Yemek kartı kullanımı konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever, yemek kartları üzerinden yapılan ayni yardımlara yönelik SGK primi muafiyeti hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sever, bu düzenlemenin hem işverenler hem de çalışanlar için avantajlı bir ortam oluşturduğunu ifade etti.

Sever, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Yemek kartıyla ayni yardım yapmak isteyen işverenlerin prim ödemelerinden tamamen muaf olmasını, işverenin maliyetlerini düşürerek çalışan yararına tutar belirleyebilmesine zemin hazırlayan bir kolaylık olarak görüyoruz.”

Yeni Düzenleme Ne Anlama Geliyor?

Bu gelişmeyle birlikte, yemek kartları aracılığıyla sağlanan ayni yardımların SGK primi hesaplamalarına dahil edilmemesi gündeme geliyor. Böylece işverenler, yemek yardımı sağlarken daha düşük maliyetlerle bu destekleri sunabilecek. Çalışanlar ise doğrudan kendilerine sunulan avantajlardan faydalanabilecek ve maaşlarının alım gücü artacak.

SGK primi muafiyeti, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için maliyet yönetiminde büyük bir fark yaratabilir. Daha düşük prim maliyetleri, işverenlerin çalışanlara sunabilecekleri sosyal yardımları artırmasına olanak tanıyacak. Bu durum, iş gücü motivasyonunu ve çalışan bağlılığını da olumlu yönde etkileyebilir.

Yemek Kartları Neden Önemli?

Son yıllarda yemek kartları, işletmelerin çalışanlarına sağladığı en yaygın sosyal yardım yöntemlerinden biri haline geldi. Hem pratik kullanımı hem de vergi avantajları nedeniyle tercih edilen bu kartlar, çalışanların yemek ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı oluyor. Aynı zamanda, işverenlere kolay bir çözüm sunarak operasyonel yüklerini hafifletiyor.

Yemek kartı kullanıcılarına yönelik yapılan bu SGK düzenlemesi, sektör temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Multinet Up gibi yemek kartı sektöründe lider konumda olan şirketlerin temsilcileri, bu adımın hem sektörü canlandıracağını hem de çalışanların refahını artıracağını belirtiyor.

Multinet Up CEO’sundan Öngörüler

Ali Emre Sever, bu düzenlemenin sadece maliyet avantajı sunmakla kalmayacağını, aynı zamanda işverenlerin çalışanlarına daha yüksek tutarlarda destek sunabilmesi için bir teşvik oluşturacağını dile getirdi. Sever, şu şekilde devam etti:

“Yeni düzenleme, hem işverenler hem de çalışanlar için kazan-kazan durumu yaratacak. Yemek kartları artık sadece bir sosyal yardım aracı değil, aynı zamanda işletmelerin çalışan memnuniyetini artırmak için stratejik bir çözüm olarak öne çıkıyor.”

Bu düzenleme ile işverenler, yemek yardımlarını hem daha esnek hem de daha ekonomik bir şekilde sunma imkanına kavuşacak. Çalışanlar ise bu yardımlardan daha doğrudan ve verimli bir şekilde yararlanacak.

SGK primi muafiyetiyle birlikte yemek kartı sektörü yeni bir döneme giriyor. Bu gelişme, yalnızca işletmelerin maliyetlerini düşürmekle kalmayıp, çalışanların yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İşverenlerin ve çalışanların ortak kazanç sağlayacağı bu düzenlemenin sektördeki etkileri merakla bekleniyor.

Multinet Up, İşverenlere Yemek Kartı Tercihiyle SGK Primi Avantajı Sağlıyor