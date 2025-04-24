BAKAN URALOĞLU, DEPREM SONRASI HİZMET VERMEYEN GSM OPERATÖRLERİYLE TOPLANTI YAPACAK

BAKAN URALOĞLU, DEPREM SONRASI İLETİŞİM SORUNU YAŞATAN GSM OPERATÖRLERİYLE TOPLANTI YAPACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında yaşanan iletişim sorunları nedeniyle eleştirilen GSM operatörlerinin yetkilileriyle toplantı yapacak.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakan Uraloğlu, bugün saat 14:00’te İstanbul’da GSM operatörlerinin temsilcileriyle bir araya gelecek. Toplantıda, deprem sonrası yaşanan iletişim kesintilerinin sebepleri hakkında operatörlerden detaylı bilgi alınacak ve mevcut altyapı kapasiteleri ile yatırım planları tartışılacak.

Merkez üssü Silivri olan 6,2 büyüklüğündeki depremde, yakınlarına telefonla ulaşmak isteyen vatandaşlar, hatların kısa süre içinde kilitlenmesi nedeniyle ciddi iletişim sorunları yaşadı. Sosyal medyada büyük tepkilere yol açan bu durum, GSM operatörlerine ceza kesilmesi için çağrılar yapılmasına sebep oldu. Tepkiler sonrasında operatörler, müşterilerine acil durumlar için ücretsiz internet, SMS ve konuşma hediyeleri tanımladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, özellikle Kahramanmaraş depremlerinin ardından GSM operatörlerine verilen en büyük cezanın çelik kulelerin yapılması olduğunu belirtti.