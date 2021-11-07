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Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas nefes kesti! Cesur pozlarına beğeni yağıyor…

Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas nefes kesti! Cesur pozlarına beğeni yağıyor…
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07 Kasım 2021 - 13:22

Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas nefes kesti! Cesur pozlarına beğeni yağıyor…

Aziz dizisinde hayat verdiği ‘Efnan’ karakteriyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Simay Barlas, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla beğeni topluyor.

Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas nefes kesti! Cesur pozlarına beğeni yağıyor... - Sayfa 1

 

Dün akşam, ilk bölümüyle ekrana gelen Aziz dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla seyirciden tam puan aldı.

Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas nefes kesti! Cesur pozlarına beğeni yağıyor... - Sayfa 2

Dizide Efnan karakteriyle kamera karşısına geçen Simay Barlas ise güzelliğiyle adından söz ettirdi.

Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas nefes kesti! Cesur pozlarına beğeni yağıyor... - Sayfa 3

1998 doğumlu Simay Barlas, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sinema Televizyon okudu.

Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas nefes kesti! Cesur pozlarına beğeni yağıyor... - Sayfa 4

2014 yılında Star TV’de yayınlanan Paramparça dizisiyle oyunculuğa adım atan Barlas, 2017 yılında yer aldığı Adı Efsane dizisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas nefes kesti! Cesur pozlarına beğeni yağıyor... - Sayfa 5

Hayat Bazen Tatlıdır, Zalim İstanbul ve Bir Annenin Günahı gibi projelerde yer alan Barlas, oyunculuğun devamlı öğreten tarafını çok sevdiğini dile getiriyor.

Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas nefes kesti! Cesur pozlarına beğeni yağıyor... - Sayfa 6

Küçük yaşlardan itibaren oyuncu olmayı isteyen yıldız, bu yolda ailesinin desteğini daima arkasında hissetti.

Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas nefes kesti! Cesur pozlarına beğeni yağıyor... - Sayfa 7

1.68 boyunda ve 48 kilo olan Barlas, fast food yemeyi çok sevse de kendisini bu konuda frenliyor.

Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas nefes kesti! Cesur pozlarına beğeni yağıyor... - Sayfa 8

Simay Barlas, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

İşte o karelerden bazıları…

Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas nefes kesti! Cesur pozlarına beğeni yağıyor... - Sayfa 10

Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas nefes kesti! Cesur pozlarına beğeni yağıyor... - Sayfa 13

Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas nefes kesti! Cesur pozlarına beğeni yağıyor... - Sayfa 20

Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas nefes kesti! Cesur pozlarına beğeni yağıyor... - Sayfa 24

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