Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas nefes kesti! Cesur pozlarına beğeni yağıyor…
Aziz dizisinde hayat verdiği ‘Efnan’ karakteriyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Simay Barlas, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla beğeni topluyor.
Dün akşam, ilk bölümüyle ekrana gelen Aziz dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla seyirciden tam puan aldı.
Dizide Efnan karakteriyle kamera karşısına geçen Simay Barlas ise güzelliğiyle adından söz ettirdi.
1998 doğumlu Simay Barlas, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sinema Televizyon okudu.
2014 yılında Star TV’de yayınlanan Paramparça dizisiyle oyunculuğa adım atan Barlas, 2017 yılında yer aldığı Adı Efsane dizisiyle dikkatleri üzerine çekti.
Hayat Bazen Tatlıdır, Zalim İstanbul ve Bir Annenin Günahı gibi projelerde yer alan Barlas, oyunculuğun devamlı öğreten tarafını çok sevdiğini dile getiriyor.
Küçük yaşlardan itibaren oyuncu olmayı isteyen yıldız, bu yolda ailesinin desteğini daima arkasında hissetti.
1.68 boyunda ve 48 kilo olan Barlas, fast food yemeyi çok sevse de kendisini bu konuda frenliyor.
Simay Barlas, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
İşte o karelerden bazıları…