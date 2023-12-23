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Zaniolo Gaalatasaray’a mı dönüyor?

Zaniolo Gaalatasaray’a mı dönüyor?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Şubat 2024 - 17:44

Galatasaray’ın sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa’ya kiralık olarak yolladığı Nicolo Zaniolo için flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan futbolcunun sezon sonunda Galatasaray’a geri döneceği iddia edildi.

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