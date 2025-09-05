Yusuf Tekin’den Zorunlu Bağış Açıklaması: “Velilerden Ücret Alınmasını İstemiyoruz”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son günlerde gündemde olan zorunlu bağış tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, AA Editör Masası’na katıldığı canlı yayında, okullardan velilere zorla bağış veya kayıt ücreti talep edilmesinin kesinlikle doğru olmadığını vurguladı.
Bakan Tekin, açıklamasında şunları söyledi:
“Biz çocukları zaten okullara kayıt ediyoruz. Tüm öğrencileri otomatik olarak kayıt ediyoruz. Bir veli ‘Bizden ücret isteniyor’ diyorsa burada bir yanlışlık var.”
“Okullarımızın bütün asgari ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Velilerden zorunlu bağış almalarını istemiyoruz. Böyle uygulamalar varsa bize ulaştırmalarını istiyoruz.”
İki İstisna Durumu
Tekin, istisna durumlarına da dikkat çekti:
Velinin çocuğunu kendi tanımladığımız okul dışında bir okula kaydettirmesi durumunda okul yönetiminin para talep edemeyeceği.
Bazı okullarda ekstra hizmet veya imkanlar için gönüllü bağış toplanabileceği. Ancak bu kesinlikle zorunlu olmayacak ve veliler zorlanmayacak.
Özel Okul ve Bankacılık Tavsiyesi
Özel okullardan hizmet satın alan velilere de uyarıda bulunan Tekin, ödemelerin bankacılık işlemleri üzerinden yapılmasını önererek, mağduriyetlerin önüne geçileceğini belirtti.
Okul Kıyafetlerinde Yeni Düzenleme
Bakan, okul üniformalarında yapılan yenilikleri de duyurdu: “Öğrencilerimizin kıyafetleri 4 yıl boyunca değişmeyecek. Veliler çocuklarını 4 yıl aynı kıyafetle okula gönderebilecek. Marka veya başka tanımlamalar olmayacak.”