ALMAN SİSMOLOGTAN İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI: GERİLİM KAYIYOR, İKİ FARKLI SENARYO GÜNDEMDE

ALMAN SİSMOLOGTAN İSTANBUL UYARISI: “GERİLİM DOĞUYA KAYDI, BÜYÜK DEPREM KAPIDA OLABİLİR”

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından “Büyük İstanbul depremi bu muydu?” sorusu yeniden gündeme geldi. Depremin ardından gözler bir kez daha Marmara Denizi’ne çevrilirken, Almanya’nın önde gelen sismologlarından Prof. Dr. Marco Bohnhoff, olası iki senaryoya dikkat çekerek kritik açıklamalarda bulundu.

“YA ANA DEPREMDİ YA DA BÜYÜK OLAN YOLDA”

DW Türkçe’ye konuşan, Potsdam’daki Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) uzmanı Prof. Bohnhoff, depremin ardından iki olası senaryo olduğunu belirtti.

İlk senaryoya göre, 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı “ana deprem” olabilir ve bundan sonra yaşanacak artçılar zamanla azalacaktır. Ancak ikinci senaryo, İstanbul için uzun süredir beklenen asıl büyük depremin henüz gerçekleşmediği ve bu son sarsıntının onun habercisi olabileceği yönünde.

Bohnhoff, bu durumda beklenen büyük depremin büyüklüğünün 7,4’e kadar çıkabileceğini vurgulayarak, “Bu Marmara için öngörülen büyük depremin başlangıcı olabilir. Ancak hangi senaryonun geçerli olduğunu bugünden söylemek imkânsız” dedi.

“GERİLİM İSTANBUL’A KAYIYOR”

Prof. Dr. Bohnhoff’a göre Marmara fay hattında biriken stres, son depremle birlikte doğuya, yani İstanbul yönüne doğru kaydı. Bu da İstanbul’a daha yakın bir noktada yeni bir depremin olasılığını artırıyor. Yine de “depremin ne zaman olacağı” sorusu hâlâ cevapsız.

ARTÇILAR DEVAM EDECEK AMA…

Alman sismolog, artçı depremlerin önümüzdeki günlerde ve hatta haftalarda da sürebileceğini belirtti. Ancak bu sarsıntıların büyük ihtimalle 5 büyüklüğünü aşmayacağını da sözlerine ekledi. “Toplumun bu artçılara karşı hazırlıklı olması gerekiyor” uyarısında bulundu.

“TEHLİKE HENÜZ GEÇMEDİ”

Prof. Dr. Bohnhoff, 6 Şubat 2023 depremleri sonrası da benzer uyarılarda bulunmuş, fay hatlarındaki stresin farklı bölgelere aktarıldığını açıklamıştı. Şimdi de benzer bir durumun Marmara için geçerli olabileceğine dikkat çekiyor.

Uzmanların uyarıları, İstanbul’un depreme karşı yapısal ve bireysel hazırlıklarını bir kez daha gündeme taşıyor.