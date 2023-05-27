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Bakan Özer, ‘Rehber öğretmen adaylarına müjde’ diyerek duyurdu: ‘Zorunlu olacak’

Bakan Özer, ‘Rehber öğretmen adaylarına müjde’ diyerek duyurdu: ‘Zorunlu olacak’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Mayıs 2023 - 12:07
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer “Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, türü ne olursa olsun 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak” dedi.

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