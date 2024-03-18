‘İşten çıkarmalar daha da hızlanacak’ uyarısı! ‘Yaprak kımıldamayacak noktaya gelecek…’

Türkiye’nin ekonomik durumunu değerlendiren İbrahim Kahveci, “İşten çıkarmalar daha da hızlanacak ve piyasa yaprak kımıldamayacak noktaya gelecek” ifadelerini kullandı.
Karar yazarı İbrahim Kahveci, Türkiye’nin ekonomik durumuna ilişkin yazdığı yazısında, “Çok yakında işten çıkarmalar daha da hızlanacak ve piyasa yaprak kımıldamayacak noktaya gelecek. Çünkü buna mecburuz” dedi.
Ekonomik aktiviteyi yansıtan altın ve enerji hariç dış açığın yıllık 30 milyar doların üzerinde olduğunu belirten Kahveci, yazısında şunları söyledi:
“Hatta Mayıs 2023’ün bile çok üzerindeyiz.
İşte bu veriyi tamamlayan ikinci veri: Tüketim malı ithalatında da hala zirvedeyiz. Orada da düşüş yaşanmıyor.
Lakin bunların yanında işsizlik verileri çoktan bozulmaya başladı. Geniş tanımlı işsizlik yüzde 22’lerden yüzde 27’lere çıktı bile.
Bu çok tehlikeli bir durumdur: Çünkü ilaç ile tedavide sonuç henüz alamadık ama ilacın yan etkisi tüm gücünü gösteriyor.
Nedenini söyleyeyim: İlacı yeterli dozda alamıyoruz. İşte onu 31 Mart seçimlerinin ardından alacağız. Asıl fatura o zaman çıkmaya başlayacak.
Hatta Merkez Bankası bunu görmüş olacak ki, ek önlemleri seçimleri beklemeden almaya başladı bile. Çok yakında işten çıkarmalar daha da hızlanacak ve piyasa yaprak kımıldamayacak noktaya gelecek. Çünkü buna mecburuz.”