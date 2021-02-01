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Aleyna Tilki’ye hapis şoku! Havalimanını birbirine katmıştı…

Aleyna Tilki’ye hapis şoku! Havalimanını birbirine katmıştı…
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17 Aralık 2021 - 13:33

Aleyna Tilki’ye hapis şoku! Havalimanını birbirine katmıştı…

Geçtiğimiz yılın ocak ayında İstanbul Yeni Havalimanı’nda bir özel güvenlik görevlisine hakaret ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkan şarkıcı Aleyna Tilki’ye 5 ay hapis ve 7 bin 80 TL adli para cezası verildi.

Aleyna Tilki'ye hapis şoku! Havalimanını birbirine katmıştı... - Sayfa 1

Aleyna Tilki, Ocak 2020’de İtalya’nın Milano kentine gitmek için İstanbul Havalimanı’ndaydı. İddialara göre şarkıcı, bir yolcu ile henüz bilinmeyen bir nedenle yaşadığı tartışma sırasında bir özel güvenlik görevlisine de hakaret etti.

Aleyna Tilki'ye hapis şoku! Havalimanını birbirine katmıştı... - Sayfa 2

Olayın ardından özel güvenlik görevlisi Neslihan Ö.’nün şikayeti sonrası Tilki, polis merkezinde ifade verip, uçuşunu iptal ederek havalimanından ayrıldı.

Aleyna Tilki'ye hapis şoku! Havalimanını birbirine katmıştı... - Sayfa 3

Şikayet üzerine, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında genç şarkıcı hakkında ‘Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’ ve ‘Tehdit’ suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Aleyna Tilki'ye hapis şoku! Havalimanını birbirine katmıştı... - Sayfa 4

Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tarafların avukatları katıldı.

Aleyna Tilki'ye hapis şoku! Havalimanını birbirine katmıştı... - Sayfa 5

Mahkemede Tilki’nin “Kimsin, polis misin?”, “Seni bulup mahvedeceğim”, “Salak mısın, senin yüzünden uçağı kaçırıyorum” şeklinde hakaret ve küfürler ettiği iddiası değerlendirildi.

Aleyna Tilki'ye hapis şoku! Havalimanını birbirine katmıştı... - Sayfa 6

Sabah’tan Seda Nur Günaydın’ın haberine göre, dosyadaki tüm deliller, tanık beyanları ve görüntü izleme tutanakları, sanığın üzerine atılı suçları işlediğinin sabit olmasından kaynaklı cezalandırılması talep edildi. Tilki, 5 ay hapis ve 7 bin 80 TL para cezasına çarptırıldı.

Aleyna Tilki'ye hapis şoku! Havalimanını birbirine katmıştı... - Sayfa 7

 

Aleyna Tilki'ye hapis şoku! Havalimanını birbirine katmıştı... - Sayfa 9
Aleyna Tilki'ye hapis şoku! Havalimanını birbirine katmıştı... - Sayfa 10
Aleyna Tilki'ye hapis şoku! Havalimanını birbirine katmıştı... - Sayfa 13
Aleyna Tilki'ye hapis şoku! Havalimanını birbirine katmıştı... - Sayfa 18
Aleyna Tilki'ye hapis şoku! Havalimanını birbirine katmıştı... - Sayfa 28
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