Bakan bir daha baktı! Bikinili pozları ile yaktı geçti

Her açıklamasıyla gündem olan Şevval Şahin cesur tarzından ödün vermiyor. 24 yaşındaki ünlü model özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa bikinili verdiği pozlarla gündem oldu.