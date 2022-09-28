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MGK, Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak! İşte masadaki konular…

MGK, Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak! İşte masadaki konular…
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28 Eylül 2022 - 16:52

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), kritik başlıklarla bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak.

Toplantıda, Yunanistan ile Ege’deki kriz ana gündem başlıkları arasında yer alacak.

Ege’deki adaların silahlandırılması ve Yunanistan’daki Amerikan üslerinin artması başta olmak üzere son gelişmeler değerlendirilecek.

Yurt içi ve sınır ötesinde yapılan operasyonların da kurulun gündeminde yer alacak. Özellikle Suriye’nin kuzeyinde devam eden mevcut operasyonların ve bundan sonra atılacak adımların masaya yatırılacağı öğrenildi.

Son olarak da Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili son gelişmeler değerlendirilecek. Tahıl koridoru anlaşmasının takibi ve ateşkes çabaları gözden geçirilecek.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararlar, toplantı sonrası yapılacak yazılı açıklamayla kamuoyuyla paylaşılacak.

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