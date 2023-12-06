Ağlaya ağlaya anlatmıştı! Görür’den 18 il için yeni açıklama: Yöneticilerden talep ediyoruz

Deprem konusunda unutulmayan anılara sahip olan Türkiye’de 6 Şubat depremlerinin ardından herkesin gündemi bir kez daha sarsıntılar oldu. Pazartesi sabahı Bursa merkezki 5.1 büyüklüğünde deprem herkesin aklına, “Büyük Marmara depremini tetikler mi?” sorusunu getirdi. İstanbul’da da hissedilen depremin ardından gözler bir kez daha konunun uzmanlarına çevrilmişti.