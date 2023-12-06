Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Ağlaya ağlaya anlatmıştı! Görür’den 18 il için yeni açıklama: Yöneticilerden talep ediyoruz

Ağlaya ağlaya anlatmıştı! Görür’den 18 il için yeni açıklama: Yöneticilerden talep ediyoruz
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
06 Aralık 2023 - 16:14

Türkiye’nin acı gerçeklerinden biri olan deprem belirsiz aralıklarla kendini hatırlatmaya devam ediyor. Bursa’da meydana gelen ve İstanbul’da da hissedilen depremin ardından gözler bir kez daha deprem uzmanlarına çevrilmişti. 18 ili uyaran Naci Görür’ün açıklamaları çok konuşulurken Görür’den aynı iller için bir açıklama daha geldi.

Ağlaya ağlaya anlatmıştı! Görür'den 18 il için yeni açıklama: Yöneticilerden talep ediyoruz - Sayfa 1

Deprem konusunda unutulmayan anılara sahip olan Türkiye’de 6 Şubat depremlerinin ardından herkesin gündemi bir kez daha sarsıntılar oldu. Pazartesi sabahı Bursa merkezki 5.1 büyüklüğünde deprem herkesin aklına, “Büyük Marmara depremini tetikler mi?” sorusunu getirdi. İstanbul’da da hissedilen depremin ardından gözler bir kez daha konunun uzmanlarına çevrilmişti.

115

Ağlaya ağlaya anlatmıştı! Görür'den 18 il için yeni açıklama: Yöneticilerden talep ediyoruz - Sayfa 2

6 Şubat’taki yıkıcı depremlerle ilgili daha önce birçok kez uyarıda bulunan Yerbilimci Naci Görür’ün 18 il ile ilgili yaptığı açıklamalar Türkiye’de kısa sürede gündem oldu. Uyarıda bulunurken deprem gecesi kendisine gelen telefonu anlatan Görür, o anları anlatırken gözyaşlarını tutamamıştı.

215

Ağlaya ağlaya anlatmıştı! Görür'den 18 il için yeni açıklama: Yöneticilerden talep ediyoruz - Sayfa 3

18 İL İÇİN YENİ AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür şu ifadeleri kullandı;

Arkadaşlar, benim Kafa tv ve radyoda anlatmaya çalıştığım “Fay Üzerinde Yaşayan İllerimiz” esasen Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odasının hazırladığı bir rapordur.

315

Ağlaya ağlaya anlatmıştı! Görür'den 18 il için yeni açıklama: Yöneticilerden talep ediyoruz - Sayfa 4

Bu raporlar tüm jeologlarımızın yıllarca arazide çalışıp ürettikleri bilgileri içerir.

415

Ağlaya ağlaya anlatmıştı! Görür'den 18 il için yeni açıklama: Yöneticilerden talep ediyoruz - Sayfa 5

Odamız insanlarımız depremde ölmesin diye bu raporları hazırlayıp tüm yetkililere sunmuş ve gerekli uyarıları yapmıştır.

515

Ağlaya ağlaya anlatmıştı! Görür'den 18 il için yeni açıklama: Yöneticilerden talep ediyoruz - Sayfa 6

Yetkililerimizi harakete geçirmek, halkımızın farkındalık yaratmak için biz bu raporları kamuoyuna duyuruyoruz. Yöneticilerimizden deprem dirençli yerleşim alanları talep ediyoruz, sevgiyle…

615

Ağlaya ağlaya anlatmıştı! Görür'den 18 il için yeni açıklama: Yöneticilerden talep ediyoruz - Sayfa 7

NE DEMİŞTİ?

Eskişehir, Denizli, Muğla, Erzincan, Kayseri, Tokat, Kahramanmaraş, Hatay, Kocaeli, Osmaniye, Bingöl, Konya, Erzurum,Aydın, Balıkesir, Burdur, Manisa, Hakkari… Görür bu 18 ille ilgili uyarıda bulunarak, “Direkt fayın üzerinde yaşıyor bu iller.

715

Ağlaya ağlaya anlatmıştı! Görür'den 18 il için yeni açıklama: Yöneticilerden talep ediyoruz - Sayfa 8

Bunların altındaki faylar oldukça güçlü. Ve her kentte 7 ve üzerinde deprem oluşturmaya kapasiteleri var.” ifadelerini kullanmıştı. Görür ayrıca, “Orada deprem olursa zarar ve kayıp anormal derecede fazla olur.” demişti.

815

Ağlaya ağlaya anlatmıştı! Görür'den 18 il için yeni açıklama: Yöneticilerden talep ediyoruz - Sayfa 9

GÖZLERİNİ YAŞARTAN HİKAYE

Naci Görür deprem gecesi yaşadığı olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamamıştı. Görür, duygulandıran anısını şu şekildeydi;

915

Ağlaya ağlaya anlatmıştı! Görür'den 18 il için yeni açıklama: Yöneticilerden talep ediyoruz - Sayfa 10

Adana’da biz sizin uyarılarınız üzerine gittik komşularla konuştuk. Bir apartmandaki sıkıntılı durumu oradakilere izah ettik. O apartmandakiler bunu kabul etmemiş. Beni dinleyen kişi ‘bizim halimiz vaktimiz yerindeydi, biz oradan ayrıldık‘ diyor.

1015

Ağlaya ağlaya anlatmıştı! Görür'den 18 il için yeni açıklama: Yöneticilerden talep ediyoruz - Sayfa 11

Şimdi size hayır diyenlerin hiçbiri yaşamıyor diyor. Erkenek’te bir grup bana video göndermiş. “Hocam size saygılar sunarız. Siz çok uyardınız. Biz dinlemedik. Şimdi Erkenek yok” diyor.

1115

Ağlaya ağlaya anlatmıştı! Görür'den 18 il için yeni açıklama: Yöneticilerden talep ediyoruz - Sayfa 12

Depremin olduğu gün saat 6’ya doğru benim telefonum çaldı. Ben telefonumu genelde açık bırakırım. Çünkü uygunsuz saatte çaldıysa ya çocuklar ya da deprem olmuştur.

1215

Ağlaya ağlaya anlatmıştı! Görür'den 18 il için yeni açıklama: Yöneticilerden talep ediyoruz - Sayfa 13

Gazeteciler beni aramaz o saatte. Ben kalktım o saatte baktım beni Whatsapp’tan biri görüntülü arıyor. Bir hanım gördüm. Önce tam anlamadım.

1315

Ağlaya ağlaya anlatmıştı! Görür'den 18 il için yeni açıklama: Yöneticilerden talep ediyoruz - Sayfa 14

Loş bir ışıkta saç baş karışık. Tam görünmüyor da bir baktım yanında da bir kız çocuğu var, kızı…

1415

Ağlaya ağlaya anlatmıştı! Görür'den 18 il için yeni açıklama: Yöneticilerden talep ediyoruz - Sayfa 15

“Hocam bizi kurtar” diyor. Yani düşünün o sabah ben mübalasız 4 5 saat ağladım.

1515
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seçil Erzan’ın telefonu incelendi, yazışmalar ortaya çıktı: Herkesi oyaladı, defalarca para istediSeçil Erzan’ın telefonu incelendi, yazışmalar ortaya çıktı: Herkesi oyaladı, defalarca para istedi
Pençe-Kilit bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz!Pençe-Kilit bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz!
1286 internet sitesine erişim engeli getirildi!1286 internet sitesine erişim engeli getirildi!
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’de!Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’de!
TFF, Süper Kupa maçının bilet fiyatlarını açıkladıTFF, Süper Kupa maçının bilet fiyatlarını açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Deprem anında Marmara’nın ortasından yükseldi. Herkes telefonlara sarılıp kayda aldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Holding sahibi aile hisselerini holdinglerine sattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seçil Erzan’ın AKP’li yasak aşkı konuştu: Ben de mağdurum…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rekabet Kurumu kırmızı et sektörüne yönelik inceleme başlattı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Biden’dan seçim şartı: Trump yoksa ben de yokum!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ağlaya ağlaya anlatmıştı! Görür’den 18 il için yeni açıklama: Yöneticilerden talep ediyoruz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hande Erçel’in VIP minibüs pozlarına beğeni yağdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski milli futbolcu ve eşine öldüresiye darp! Maganda dehşetini yaşadılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seçil Erzan’ın telefonu incelendi, yazışmalar ortaya çıktı: Herkesi oyaladı, defalarca para istedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pençe-Kilit bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz!
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar kuru tarihi zirvesini yeniledi, altın rekordaAralık 1, 2023-3:58 pm
Asgari ücret ile ilgili sürpriz karar ‘Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor’Aralık 1, 2023-10:54 am
Yargıtay’dan çok konuşulacak emekli maaşı kararı ‘Artık bu kesintilerin iadesi alınabilecek’Aralık 1, 2023-10:52 am
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni atama kararları Resmi Gazete’deAralık 1, 2023-10:50 am
1 Aralık dolar ne kadar oldu?Aralık 1, 2023-10:42 am
1 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?Aralık 1, 2023-10:41 am
Borsa güne yükselişle başladıAralık 1, 2023-10:29 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !