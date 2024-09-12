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Ekmeğe 2 TL zam geldi

Ekmeğe 2 TL zam geldi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Eylül 2024 - 17:23

Yozgat’ta ekmeğe 2 TL zam geldiği belirtildi. Pide ise 3 TL zamlandı.

Yozgat’ta ekmeğe yapılan son zamla birlikte 210 gram ekmeğin fiyatı 8 liraya yükselmişti. Yüksek maliyetler ve sürekli artan fiyatlar nedeniyle fırıncılar fiyatların yeniden gözden geçirilmesini talep etmişti.

EKMEK 2 LİRA, PİDE 3.50 TL ZAMLANDI

Bugünden itibaren ekmeğe 2 lira, parmak çörek ve pideye ise 3 lira 50 kuruş zam yapıldı. Böylece Yozgat’ta 210 gram ekmeğin yeni fiyatı 10 lira oldu. Yeni düzenlemeyle 200 gram olan pide ve yöresel parmak çöreği 210 gram olarak satılacak.

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SİMİT 12.50 TL OLDU

Pide ve parmak çörek fiyatları 9 liradan 12 lira 50 kuruşa çıkarken, 10 liradan satılan simidin fiyatı 12 lira 50 kuruş oldu. Ayrıca, kıymalı pide fiyatı pişirme bedeliyle birlikte 15 lira olarak belirlendi.

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