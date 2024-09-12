Ekmeğe 2 TL zam geldi

Yozgat’ta ekmeğe yapılan son zamla birlikte 210 gram ekmeğin fiyatı 8 liraya yükselmişti. Yüksek maliyetler ve sürekli artan fiyatlar nedeniyle fırıncılar fiyatların yeniden gözden geçirilmesini talep etmişti.

EKMEK 2 LİRA, PİDE 3.50 TL ZAMLANDI

Bugünden itibaren ekmeğe 2 lira, parmak çörek ve pideye ise 3 lira 50 kuruş zam yapıldı. Böylece Yozgat’ta 210 gram ekmeğin yeni fiyatı 10 lira oldu. Yeni düzenlemeyle 200 gram olan pide ve yöresel parmak çöreği 210 gram olarak satılacak.

SİMİT 12.50 TL OLDU

Pide ve parmak çörek fiyatları 9 liradan 12 lira 50 kuruşa çıkarken, 10 liradan satılan simidin fiyatı 12 lira 50 kuruş oldu. Ayrıca, kıymalı pide fiyatı pişirme bedeliyle birlikte 15 lira olarak belirlendi.