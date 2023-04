Bağdat Caddesi’nin parlayan yıldızı: Folks Kitchen & Cocktail

Açıldığı ilk günden beri Bağdat Caddesi’nin parlayan yıldızı olan Folks Kitchen & Cocktail çağdaş ve sıcak dekorasyonu, organik imza kokteylleri, eşsiz tatları ve dj performansları ile haftanın üç günü gerçekleşen canlı müzik sahnesiyle misafirlerine istedikleri tüm hizmetleri tek adreste bulabilecekleri elegant ve eğlenceli bir akşam yemeği vaad ediyor.

Anadolu yakasının en dinamik lokasyonlarından Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal’da yer alan Folks Kitchen & Cocktail misafirlerine eşsiz kokteylleri ve gurme lezzetleriyle unutulmaz deneyimler yaşatmaya devam ediyor. Folks şık bir ortamda gerçekleşen iş yemekleri, özel gün kutlamaları ya da sadece gastronomik bir ziyafet yaşamak isteyenlerin ilk tercihi olma konusundaki iddiasını gün geçtikçe pekiştirmeye devam ediyor.

Folks ile yaşadığını hisset!

Folks, ilham veren ambiansı, güler yüzlü ve samimi ekibi, her konuda kaliteli ve özgün hizmet anlayışı ile gelen misafirlerine kendilerini özel ve ayrıcalıklı hissettirmek için her türlü konforu sağlamak konusunda sınır tanımıyor. Marka mottosu olarak ‘I am alive again!’ cümlesiyle konuklarını kucaklayan Folks her gelen misafirine ambiansı, ışığı, müzikleri, insan ilişkileri ve yaşattığı görsellik ve ayrıcalıklı servis kalitesiyle gerçek anlamda yaşadıklarını ve yaşamanın ne olduğunu hissettirmeyi amaçlıyor. Mekan incelikli dizayn edilmiş dekorasyonu, rafine zevklerle seçilmiş her bir detayı ile yarattığı davetkar atmosferiyle eşsiz lezzetler tatmak ve kaliteli eğlencenin tadına varan yaşam tutkunlarını ağırlıyor.

Unutulmaz bir gastronomi deneyimi

Büyüleyici ortamıyla unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunan Folks Kitchen & Cocktail’de tüm lezzetler şef Deniz Yılmaz dokunuşu ve sunumuyla servis ediliyor. Sushi ve kokteyl lezzetlerini bir arada tatmak isteyen ve sıra dışı lezzet ikilisinin tadına birlikte varmak isteyen lezzet tutkunları için, menü danışmanlığını yapan Hasan Karabaz’ıneklediği sushiler ve Cem Çiktaş’ın yaptığı organik kokteyller tadan herkese lezzet şöleni yaşatıyor.

Folks Suhi lezzetleri yanında zengin menüsüyle misafirlerine farklı lezzetleri deneme imkanı da sunuyor.

Folks’un sunduğu eşsiz gastronomi deneyimi için rezervasyon yaptırmak şart!

Cuma ve Cumartesi günleri yemek sonrasında, bar kısmında ev sahibi ya da konuk dj’lerin müzik performansları da misafirlere sıra dışı lezzet deneyiminin yanında eşsiz bir müzik deneyimi sunuyor. Hafta içi saat 15.00 ile 24.00 saatleri arasında açık olan Folks, Cuma-Cumartesi günleri ise 02.00’a kadar açık ve 15:00 – 22:30 arası yemek servisi devam ediyor. Unutulmaz bir Folksdeneyimini yaşamak için rezervasyon yaptırmak ise şart.

Folks Kitchen & Cocktail Bar Hakkında:

Anadolu yakasının en gözde lokasyonlarındn biri olan Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal’da 2022 yılında kapılarını açan FolksKitchen & Cocktai yaklaşık 200 kişilik kapasitesi ile yemek alanında misafirlerini ağırlıyor. Bar kısmında ise canlı müzik sahnesinde 100 kişilik alan kapasitesiyle hizmet veriyor. Hafta içi saat 15.00 ile 24.00 saatleri arasında açık olan Folks, Cuma-Cumartesi günleri ise 02.00’a kadar açık ve 15:00 – 22:30 arası yemek servisi devam ediyor. Unutulmaz bir Folks deneyimini yaşamak için rezervasyon yaptırmak ise şart.