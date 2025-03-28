MERT RAMAZAN DEMİR ASKER YOLCUSU

Ekranların sevilen oyuncusu Mert Ramazan Demir, “Yalı Çapkını” dizisiyle elde ettiği büyük başarının ardından şimdi bambaşka bir yolculuğa hazırlanıyor: askerlik hizmeti. Yakışıklı oyuncunun askerliğini nerede ve ne zaman yapacağı belli oldu. Hayranları için sürpriz bir gelişme olan bu haber, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

“Yalı Çapkını” dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriyle adeta bir fenomene dönüşen Mert Ramazan Demir, dizinin final kararıyla birlikte uzun süredir ertelediği askerlik görevini yerine getirme kararı aldı. Genç oyuncunun 3 Nisan 2025 tarihinde Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan birliğine teslim olacağı öğrenildi.

DİZİNİN FİNALİYLE ASKERLİK KARARI NETLEŞTİ

Star TV ekranlarında yayınlanan ve iki sezon boyunca reyting rekorları kıran “Yalı Çapkını” dizisi, hem konusu hem de karakterleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Özellikle Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir, hem oyunculuğu hem de ekran karizmasıyla genç kuşağın en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Dizinin yakın zamanda final yapacağı açıklanmış, bu gelişme sonrası Mert Ramazan Demir de askerlik planını devreye almıştı. Final sonrası boşluğa düşmeden askerliğini aradan çıkarmak isteyen oyuncunun bu kararı, hayranları tarafından da takdirle karşılandı.

ASKERLİĞİNİ HATAY’DA YAPACAK

Yapılan açıklamalara göre Mert Ramazan Demir, askerlik görevini Hatay’ın İskenderun ilçesinde yerine getirecek. 3 Nisan’da birliğine teslim olacak olan başarılı oyuncu, temel askerlik eğitiminin ardından kısa dönem mi yoksa bedelli mi askerlik yapacağına dair henüz bir bilgi paylaşmadı. Ancak sektör kulislerinde oyuncunun kısa süreli bir askerlik yapacağı konuşuluyor.

Hatay gibi tarihi ve stratejik öneme sahip bir bölgede askerlik yapacak olması, oyuncunun bu süreçte tamamen gözlerden uzak, görevine odaklı bir dönem geçireceğini gösteriyor.

HAYRANLARI ASKER YOLU GÖZLEYECEK

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mert Ramazan Demir’in askerlik haberine binlerce yorum yapıldı. Pek çok takipçisi, “Ferit artık vatani görevde”, “Asker ocağında bile karizmasından ödün vermez” ve “Allah kavuştursun” gibi yorumlarla hem duygusal hem de esprili paylaşımlar yaptı.

Hayranları, Demir’in askerlik sürecinde ekranlardan uzak kalacak olmasına üzülse de, onun bu sorumluluğunu yerine getiriyor olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Oyuncunun dönüşü sonrası projelere nasıl bir yön vereceği de şimdiden merak konusu oldu.

ASKERLİK SONRASI YENİ PROJELER GÜNDEMDE

Oyunculuğuyla olduğu kadar yakışıklılığı ve duruşuyla da dikkat çeken Mert Ramazan Demir’in, askerlik sonrası yeni bir projeyle ekranlara dönmesi bekleniyor. Bazı yapım şirketlerinin şimdiden Demir’le temasa geçtiği ve yeni dizi veya sinema projeleri için ön görüşmelere başladığı iddia ediliyor.

Kariyerinin bu yeni evresinde daha olgun ve farklı karakterlere hayat vereceği tahmin edilen oyuncunun, askerlik sonrası yurt dışı projelerine de sıcak baktığı konuşuluyor. Özellikle Ortadoğu’da ve Güney Avrupa’da geniş bir hayran kitlesi bulunan Demir’in, bu fırsatları değerlendireceği öne sürülüyor.

SANAT CAMİASINDAN DESTEK MESAJLARI

Mert Ramazan Demir’in askere gideceğini açıklamasının ardından sanat dünyasından da destek mesajları geldi. Dizide birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşları, sosyal medya üzerinden “Yolun açık olsun kardeşim”, “Sağ salim dön” gibi mesajlarla desteklerini iletti.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr