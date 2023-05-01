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Ünlü iş kadınları arasında akıl almaz kavga! Şoke eden mesajlar: Kocanı aldım…

Ünlü iş kadınları arasında akıl almaz kavga! Şoke eden mesajlar: Kocanı aldım…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Eylül 2023 - 14:03

Kendilerine ait giyim markaları olan iki ünlü iş kadını Burcu Tandoğan Aner ile Ayça Kerimoğlu mahkemelik oldu. İddiaya göre Ayça Kerimoğlu ile boşanan Bertan Aner, Burcu Tandoğan ile hayatını birleştirdi. Boşanma ve sonraki süreçte Burcu Tandoğan Aner’in “Kocanı aldım” diyerek hakaret ve tehditlerine maruz kalan Ayça Kerimoğlu mahkemeye başvurdu. İşte detaylar…

Ünlü iş kadınları arasında akıl almaz kavga! Şoke eden mesajlar: Kocanı aldım… - Sayfa 1

Kendisine ait giyim ve kozmetik markası olan Burcu Tandoğan Aner ile yine kendisine ait başka bir giyim markasına sahip Ayça Kerimoğlu mahkemelik oldu.

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Ünlü iş kadınları arasında akıl almaz kavga! Şoke eden mesajlar: Kocanı aldım… - Sayfa 2

İki ünlü ismi karşı karşıya getiren olay Ayça Kerimoğlu’nun bir turizm şirketinin kurucu CEO’su iş adamı Bertan Aner ile evliliği süresinde başladı.

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Ünlü iş kadınları arasında akıl almaz kavga! Şoke eden mesajlar: Kocanı aldım… - Sayfa 3

Sabah’tan Arzu Kaya’nın haberine göre ikili birlikteyken araları Burcu Tandoğan nedeniyle açıldı. 2020 yılında anlaşmalı boşanan Ayça ve Bertan çiftinin çocukları anne Ayça Kerimoğlu’na verildi. O dönem Bertan Aner eski eşine yüz bin lira ve bir milyon dolar maddi tazminat verdi. Sonrasında evliliğin bitmesine gerekçe olarak gösterilen Burcu Tandoğan ile Bertan Aner hayatlarını birleştirdi.

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Ünlü iş kadınları arasında akıl almaz kavga! Şoke eden mesajlar: Kocanı aldım… - Sayfa 4

“KOCANI ALDIM” DEDİ, HAKARETLER ETTİ

İddiaya göre iş kadını Ayça Kerimoğlu, eski eşi Bertan Aner’in yeni eşi Burcu Tandoğan’ın boşanma süreci ve devamında kendisine yönelik hakaretlerine maruz kaldı.

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Ünlü iş kadınları arasında akıl almaz kavga! Şoke eden mesajlar: Kocanı aldım… - Sayfa 5

Öyle ki Tandoğan, ikilinin çocukları nedeniyle görüşmesine bile tahammül edemeyip huzursuzluk çıkardı. “Kocanı aldım” diyerek eski eşe hakaret mesajları attı.

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Ünlü iş kadınları arasında akıl almaz kavga! Şoke eden mesajlar: Kocanı aldım… - Sayfa 6

MAHKEMEDEN SÖZ VE DAVRANIŞLARA 1 AYLIK TEDBİR

Burcu Tandoğan’ın kendisine küfür ve hakaretler yağdırdığını belirten Ayça Kerimoğlu soluğu mahkemede aldı.

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Ünlü iş kadınları arasında akıl almaz kavga! Şoke eden mesajlar: Kocanı aldım… - Sayfa 7

“Şiddet tehdidi altındayım” dedi.

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Ünlü iş kadınları arasında akıl almaz kavga! Şoke eden mesajlar: Kocanı aldım… - Sayfa 8

İstanbul Aile Mahkemesi, Tandoğan’ın Kerimoğlu’na şiddet tehdidinin devam ettiğini ve genç kadının ısrarlı takip mağduru olduğunun anlaşıldığını kaydetti.

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Ünlü iş kadınları arasında akıl almaz kavga! Şoke eden mesajlar: Kocanı aldım… - Sayfa 9

İleride doğabilecek daha vahim olayların önlenmesi gerektiğinin altını çizen mahkeme, Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereği tedbir kararı verdi.

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Ünlü iş kadınları arasında akıl almaz kavga! Şoke eden mesajlar: Kocanı aldım… - Sayfa 10

Tandoğan’ın bir ay süreyle Kerimoğlu’na karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına hükmetti.

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Ünlü iş kadınları arasında akıl almaz kavga! Şoke eden mesajlar: Kocanı aldım… - Sayfa 11

İHLAL EDERSE HAPİS YOLU

Burcu Tandoğan Aner eğer bu hükmü 1 ay içerisinde bu hükmü bir kere ihlal ederse 3 günden 10 güne kadar hapis cezası alacak.

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Ünlü iş kadınları arasında akıl almaz kavga! Şoke eden mesajlar: Kocanı aldım… - Sayfa 12

Eğer iki defa ihlal ederse 10 günden 30 güne kadar cezaevinde kalacak.

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