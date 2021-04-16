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Ebru Şallı: Meleklerin de uyuduğuna şahit oldum

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Ebru Şallı: Meleklerin de uyuduğuna şahit oldum
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16 Nisan 2021 - 11:09
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9 yaşındaki oğlunu 16 Nisan 2020’de lenfoma kanseri nedeniyle kaybeden eski manken Ebru Şallı, Pars’ın vefatının birinci yıl dönümünde duygusal paylaşımlarda bulundu. Oğlu ile arasında geçen bir konuşmanın videosunu yayınlayan Şallı, adeta yürekleri burktu

Manken Ebru Şallı’nın oğlu Pars Tan, geçtiğimiz yıl nisan ayında iki yıldır mücadele ettiği lenfoma kanserine yenik düşerek, hayatını kaybetmişti. Oğluna duyduğu özlemi her fırsatta dile getiren Şallı, Pars’ı ölümünün birinci yıl dönümünde yaptığı duygusal paylaşımlarla andı.

“SEN BENİM SAHİP OLDUĞUM EN DEĞERLİ ŞEYSİN ANNECİĞİM”

Pars’ın bebeklik fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Şallı, ardından oğlu ile arasında geçen bir konuşmanın videosunu da yayınladı.

Videoda Pars’ın “Benim güzel anneciğim, ben seni kristalden daha çok seviyorum. Sen benim sahip olduğum en değerli şeysin” dediği duyuluyor.

“MELEKLERİN UYUDUĞUNA ŞAHİT OLDUM”

44 yaşındaki Ebru Şallı, oğlunun uyurken çekilen fotoğrafına ise, “Meleklerin uyuduğuna şahit oldum” notunu düştü. Şallı, bu gönderileriyle takipçilerini duygulandırdı

“İYİLEŞECEĞİNE SON ANA KADAR İNANDIM”

Geçtiğimiz haftalarda Harper’s Bazaar Dergisi’ne konuşan Şallı, oğlu Pars’ın hastalık süreci ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Ebru Şallı, “Oğlum hastalandığında hep ‘İyileşecek, neden geride böyle haberler kalsın?’ diye düşünüyordum. Bir çocuğun hastalığını magazin malzemesi yapmak, bana yanlış geliyordu. İyileşeceğine son ana kadar inandım ama aksi olacağını bilseydim de yine ketum davranırdım” demişti.

“BANA ÇOK İYİ HİSSETTİRİYOR”

“Ponçik’le birlikte başladığımız yardımları devam ettiriyorum” diyen manken, şunları söylemişti:

Çok iyi hissettiriyor bana. Psikoloğum da acımı biraz daha yaşamamı söylüyor. ‘Çalışmak mı istiyorsun? Çalış. Ağlamak mı istiyorsun? Ağla. Mayo giyip, denize mi girmek istiyorsun? Gir. Kimseye acını nasıl yaşadığın konusunda hesap vermek zorunda değilsin’ diyor.

Dünyada maalesef çocuğu hastalanan, evladını kaybeden öyle çok insan var ki… Önemli olan güzel bir örnek teşkil edip, diğerlerine moral olmak, onlardan moral almak, birbirimize destek olmak…

“BİZDE ACIDAN BESLENME VARDIR”

Biz başarıları tebrikte, iltifat etmekte, güzellikleri dillendirmekte zorlanırız. Bizde acıdan beslenme vardır. Alkışlamak bizim için zordur. Oysa hayata tutunmak çok önemli, çok zor bir şey.

Bizde ajitasyon seviliyor. Böyle olsaydım müthiş prim yapardım. Maddi manevi çok büyük geri dönüşü olur böyle şeylerin ama bunu hiç tercih etmedim ve etmeyeceğim.

 

 

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