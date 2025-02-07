SİBEL TURNAGÖL OTO SANAYİDE LOKANTA AÇTI!

Türk sinemasının ve modellik dünyasının unutulmaz isimlerinden Sibel Turnagöl, kariyerine yeni bir yön vererek gastronomi sektörüne adım attı. Henüz 16 yaşında “Mankenler Kraliçesi” unvanını kazanan Turnagöl, modellik ve oyunculuk kariyerinde uzun yıllar başarılı projelerde yer aldı. Ancak bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü isim, İstanbul Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde bir lokanta açarak yeni bir girişime imza attı.

SİBEL TURNAGÖL, KENDİ İŞLETMESİNDE MUTFAĞA GİRDİ

Sanat dünyasından uzak bir yaşam süren Turnagöl, oto sanayide açtığı lokantasında hem yemek yapıyor hem de servis yaparak müşterileriyle birebir ilgileniyor. Lezzetli yemekleri ve misafirperver tavırlarıyla kısa sürede dikkat çeken ünlü isim, hayranlarının ilgisiyle karşılaştı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarında, yıllara meydan okuyan güzelliği ve enerjisiyle göz kamaştıran Sibel Turnagöl, takipçilerinden de büyük beğeni aldı. Kullanıcılar, “Hiç yaşlanmamış”, “Yıllar ona yaramış”, “Ne güzel bir değişim” gibi yorumlarla ünlü ismi takdir etti.

ÜNLÜLERİN GASTRONOMİ SEKTÖRÜNE İLGİSİ ARTIYOR

Son yıllarda birçok ünlü isim, farklı sektörlerde yatırımlara yönelerek iş hayatında yeni bir başlangıç yapıyor. Sibel Turnagöl’ün oto sanayide bir lokanta açması da bu trendin en dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

Gastronomi alanına olan ilgisini hayata geçiren Turnagöl, lokantasında hem yemek kalitesine hem de müşteri memnuniyetine büyük önem verdiğini belirtiyor. Ünlü ismin bu yeni girişiminin başarılı olup olmayacağı merak konusu olurken, oto sanayi esnafı ve müşterilerinden gelen ilk tepkiler oldukça olumlu yönde.

SONUÇ

Sibel Turnagöl, yıllar süren modellik ve oyunculuk kariyerinin ardından yeni bir sektöre adım atarak oto sanayide lokanta açmasıyla gündeme geldi. Hem mutfağa giren hem de servis yapan ünlü isim, kendi işletmesini bizzat yöneterek farklı bir başarı hikayesi yazmaya hazırlanıyor.

Hayranları tarafından büyük ilgi gören Turnagöl’ün gastronomi sektöründeki bu yeni adımı, ünlü isimlerin farklı alanlara yönelme trendini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr