AYŞE BARIM OLAYINDA İŞLER KIZIŞIYOR

Son günlerde ünlü menajer Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya etrafında dönen tartışmalar, sektörde büyük yankı uyandırdı. Deniz Işın, bu tartışmalara katılarak, Ayşe Barım’ı hedef aldı ve sert ifadelerle durumu eleştirdi. Işın, Barım’ın sektördeki etkisi ve kadın oyuncuların önünü kesme tutumu hakkında ciddi suçlamalarla gündeme geldi.

Deniz Işın’dan Sert Tepki: “Kadınların Hakkına Girdiniz”

Deniz Işın, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla Ayşe Barım’a büyük tepki gösterdi. Işın, Barım’ın bazı kadın oyuncuların hakkına girdiğini öne sürerek şu sözleri sarf etti:

“Kadın dayanışması ha? Büyün kadınlar eşittir ama bazıları diğerlerinden daha eşittir. Şaka maka hönkürtmeyin!”

Işın, Barım’ın sektördeki etkisi ile diğer kadın oyuncuların önü tıkadığını ve bu durumu eleştirdi.

Kadın Oyuncuların Önü Nasıl Kesildi?

Deniz Işın, Ayşe Barım’ı, sektördeki bazı yetenekli kadın oyuncuların kariyerlerini engellemekle suçladı. Ünlü oyuncu, “Kendisinin, çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kestiğini” belirterek, sektörün bazı kısımlarının mafyalaşmaya doğru gittiğine dikkat çekti.

Işın, bu durumun yalnızca bireysel rekabetten ibaret olmadığını ve kadınların birbirini desteklemeyip, dışlanmalarının sorunun bir parçası olduğunu vurguladı.

Sektördeki Tekelleşme Tartışmaları Büyüyor

Bu tartışma, sektördeki tekelleşme ve fırsat eşitsizliği ile ilgili daha geniş bir sorunu gündeme taşıdı. Farah Zeynep Abdullah, sektördeki bazı kadınların daha fazla ayrıcalık gördüğüne dair açıklamalar yaptı. Abdullah, “Bazı kadınlar diğerlerinden daha eşit muamele görüyor,” diyerek durumu eleştirdi.

Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya’nın İddialara Yanıtı

Ayşe Barım, Serenay Sarıkaya ile ilgili çıkan iddiaları yalanladı ve bu konunun hukuki süreçle çözüleceğini belirtti. ID İletişim, yayılan asılsız iddialara karşı hukuki yollara başvuracağını açıkladı. Sarıkaya, Barım’ın açıklamasını kendi sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdi.

Oyunculardan Diğer Tepkiler

Hazal Kaya , Ezgi Mola ve Bergüzar Korel gibi ünlü oyuncular, Serenay Sarıkaya ‘ya destek vererek ID İletişim ’in açıklamasını paylaştı.

, ve gibi ünlü oyuncular, ‘ya destek vererek ’in açıklamasını paylaştı. Farah Zeynep Abdullah, sektördeki eşitsizliklere dair sert eleştirilerde bulunarak kadın dayanışması kavramını sorguladı.

Sonuç: Sektörün Geleceği ve Hukuki Adımlar

Deniz Işın ve diğer oyuncuların açıklamaları, Ayşe Barım’ın sektördeki etkisine dair önemli bir tartışma başlattı. Bu tartışmaların sektördeki tekelleşme ve fırsat eşitsizliği gibi sorunları gündeme getirmesi, gelecekte benzer olayların daha fazla gündeme gelmesine neden olabilir. Hukuki süreçlerin ne şekilde ilerleyeceği ve Ayşe Barım’ın sektördeki gücü hakkındaki yorumlar, şimdiden oyuncular ve sektör profesyonelleri arasında geniş bir yankı uyandırmış durumda.

Kaynak: https://www.medyaradar.net