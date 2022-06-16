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Melisa Döngel havuzda kendinden geçti! Dansıyla sosyal medyayı salladı!

Melisa Döngel havuzda kendinden geçti! Dansıyla sosyal medyayı salladı!
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16 Haziran 2022 - 15:18

Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan Melisa Döngel, sosyal medya hesabından peş peşe havuzun içinde çektirdiği bikinili pozlarını paylaştı. Oyuncu daha sonra havuzda kız arkadaşıyla dans ettiği bir videoyu da yayınladı.

Melisa Döngel havuzda kendinden geçti! Dansıyla sosyal medyayı salladı! - Sayfa 1

Final yapan Aşk Mantık İntikam dizisindeki Çağla rolüyle hafızalara kazınan 22 yaşındaki Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Melisa Döngel havuzda kendinden geçti! Dansıyla sosyal medyayı salladı! - Sayfa 2

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI
Şimdilerde kız arkadaşlarıyla Bodrum’da tatil yapan oyuncu, 3,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi.

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Melisa Döngel havuzda kendinden geçti! Dansıyla sosyal medyayı salladı! - Sayfa 3

Genç oyuncu, ilk olarak havuzda çektirdiği bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Döngel’in pozları 138 bine yakın beğeni aldı.

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Melisa Döngel havuzda kendinden geçti! Dansıyla sosyal medyayı salladı! - Sayfa 4

HAVUZDA DANS ETTİ
Eğlenceli kişiliğiyle bilinen Döngel, daha sonra kız arkadaşıyla havuzda dans ettiği anları yayınladı. Fiziğiyle adından söz ettiren güzel oyuncunun kalça dansıyla da dikkatleri üzerine çekti.

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Melisa Döngel havuzda kendinden geçti! Dansıyla sosyal medyayı salladı! - Sayfa 5

İşte o dans:

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Melisa Döngel havuzda kendinden geçti! Dansıyla sosyal medyayı salladı! - Sayfa 6
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Melisa Döngel havuzda kendinden geçti! Dansıyla sosyal medyayı salladı! - Sayfa 7
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Melisa Döngel havuzda kendinden geçti! Dansıyla sosyal medyayı salladı! - Sayfa 8
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Melisa Döngel havuzda kendinden geçti! Dansıyla sosyal medyayı salladı! - Sayfa 9
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Melisa Döngel havuzda kendinden geçti! Dansıyla sosyal medyayı salladı! - Sayfa 10
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Melisa Döngel havuzda kendinden geçti! Dansıyla sosyal medyayı salladı! - Sayfa 11
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Melisa Döngel havuzda kendinden geçti! Dansıyla sosyal medyayı salladı! - Sayfa 12
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Melisa Döngel havuzda kendinden geçti! Dansıyla sosyal medyayı salladı! - Sayfa 13
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Melisa Döngel havuzda kendinden geçti! Dansıyla sosyal medyayı salladı! - Sayfa 14
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Melisa Döngel havuzda kendinden geçti! Dansıyla sosyal medyayı salladı! - Sayfa 15
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Melisa Döngel havuzda kendinden geçti! Dansıyla sosyal medyayı salladı! - Sayfa 16
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Melisa Döngel havuzda kendinden geçti! Dansıyla sosyal medyayı salladı! - Sayfa 17
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Melisa Döngel havuzda kendinden geçti! Dansıyla sosyal medyayı salladı! - Sayfa 18
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Melisa Döngel havuzda kendinden geçti! Dansıyla sosyal medyayı salladı! - Sayfa 19
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Melisa Döngel havuzda kendinden geçti! Dansıyla sosyal medyayı salladı! - Sayfa 20

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