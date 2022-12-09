Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki…

IMDb Starmetre Türkiye listesinde ilk sıraya yerleşen isim belli oldu. Zirvedeki ünlü; Sıcak Kafa, Çöp Adam, Kuruluş Osman, Tuzak, Dünyayla Benim Aramda yıldızlarına fark atmayı başardı.
Dizi, film ve televizyon programlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrimiçi bilgi bankası IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerine göre en popüler 50 oyuncu belli oldu. Zirvedeki isim; Sıcak Kafa, Çöp Adam, Kuruluş Osman, Tuzak, Dünyayla Benim Aramda yıldızlarına fark atmayı başardı.
İşte en popüler oyuncular…
50. Beren Saat
49. Aslı Bekiroğlu
48. Kenan İmirzalioğlu
47. İlayda Akdoğan
46. Alara Turan
45. Ebru Şahin
44. Burcu Biricik
43. Sedef Avcı
42. Kaan Urgancıoğlu
41. Mert Baykal
40. Merve Çağıran
39. Leyla Tanlar
38. Burak Deniz
37. Damla Sönmez
36. Aytaç Şaşmaz
35. Öznur Serçeler
34. Nuri Bilge Ceylan
33. Osman Sonant
32. Neslihan Atagül
31. Sebnem Hassanisoughi
30. Aslıhan Malbora
29. Cansu Dere
28. Numan Acar
27. Hazal Kaya
26. İbrahim Çelikkol
25. Engin Akyürek
24. Pınar Deniz
23. Burak Özçivit
22. Aras Bulut İynemli
21. Çağatay Ulusoy
20. Akın Akınözü
19. Dilan Çiçek Deniz
18. Demet Özdemir
17. Elia Kazan
16. Elçin Sangu
15. Ennis Esmer
14. Bensu Soral
13. Haluk Bilginer
12. Cengiz Coşkun
11. Kıvanç Tatlıtuğ
10. Esra Bilgiç
9. Hazal Subaşı
8. Engin Altan Düzyatan
7. Tuba Büyüküstün
6. Ayça Ayşin Turan
5. Tchéky Karyo
4. Kerem Bürsin
3. Can Yaman
2. Hande Erçel
1. Afra Saraçoğlu