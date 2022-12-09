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Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki…

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki…
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09 Aralık 2022 - 13:27

IMDb Starmetre Türkiye listesinde ilk sıraya yerleşen isim belli oldu. Zirvedeki ünlü; Sıcak Kafa, Çöp Adam, Kuruluş Osman, Tuzak, Dünyayla Benim Aramda yıldızlarına fark atmayı başardı.

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 1

Dizi, film ve televizyon programlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrimiçi bilgi bankası IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerine göre en popüler 50 oyuncu belli oldu. Zirvedeki isim; Sıcak Kafa, Çöp Adam, Kuruluş Osman, Tuzak, Dünyayla Benim Aramda yıldızlarına fark atmayı başardı.

İşte en popüler oyuncular… 

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 2

50. Beren Saat

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 3

49. Aslı Bekiroğlu

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 4

48. Kenan İmirzalioğlu

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 5

47. İlayda Akdoğan

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 6

46. Alara Turan

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 7

45. Ebru Şahin

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 8

44. Burcu Biricik

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 9

43. Sedef Avcı

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 10

42. Kaan Urgancıoğlu

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 11

41. Mert Baykal

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 12

40. Merve Çağıran

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 13

39. Leyla Tanlar

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 14

38. Burak Deniz

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 15

37. Damla Sönmez

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 16

36. Aytaç Şaşmaz

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 17

35. Öznur Serçeler

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 18

34. Nuri Bilge Ceylan

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 19

33. Osman Sonant

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 20

32. Neslihan Atagül

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 21

31. Sebnem Hassanisoughi

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 22

30. Aslıhan Malbora

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 23

29. Cansu Dere

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 24

 28. Numan Acar

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 25

 27. Hazal Kaya

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 26

26. İbrahim Çelikkol

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 27

25. Engin Akyürek

 
Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 28

24. Pınar Deniz

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 29

23. Burak Özçivit

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 30

22. Aras Bulut İynemli

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 31

21. Çağatay Ulusoy

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 32

20. Akın Akınözü

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 33

19. Dilan Çiçek Deniz

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 34

18. Demet Özdemir

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 35

17. Elia Kazan

 
Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 36

16. Elçin Sangu

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 37

15. Ennis Esmer

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 38

14. Bensu Soral

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 39

13. Haluk Bilginer

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 40

 12. Cengiz Coşkun

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 41

11. Kıvanç Tatlıtuğ

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 42

10. Esra Bilgiç

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 43

9. Hazal Subaşı

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 44

8. Engin Altan Düzyatan

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 45

7. Tuba Büyüküstün

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 46

6. Ayça Ayşin Turan

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 47

5. Tchéky Karyo

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 48

4. Kerem Bürsin

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 49

3. Can Yaman

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 50

2. Hande Erçel

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki… - Sayfa 51

1. Afra Saraçoğlu

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