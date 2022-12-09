Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki…

Dizi, film ve televizyon programlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrimiçi bilgi bankası IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerine göre en popüler 50 oyuncu belli oldu. Zirvedeki isim; Sıcak Kafa, Çöp Adam, Kuruluş Osman, Tuzak, Dünyayla Benim Aramda yıldızlarına fark atmayı başardı.

İşte en popüler oyuncular…