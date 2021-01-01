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Aynı Anda İki Erkeği İdare Etmiş

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Aynı Anda İki Erkeği İdare Etmiş
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04 Eylül 2021 - 10:18
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Tara De Vries’in iş insanı Öncü Sönmez ile aşk yaşarken Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ile görüntülendi. Bu haberi gören Sönmez Vries ile yolarını ayırdı.

Ünlü manken Özlem Kaymaz’ın Miss Turkey 2018 Güzeli kızı Tara De Vries, özel hayatıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Genç güzelin aynı anda iki erkekle birlikte olduğu ileri sürüldü.

SEVGİLİSİ VARKEN MAHMUT KIRMIZIGÜL İLE YAKALANDI

 Bir süredir iş insanı Öncü Sönmez ile aşk yaşayan Vries, 28 Ağustos Cumartesi akşam Anadolu Yakası’ndaki bir mekanda sevgilisiyle baş başa yemek yedi. Sevgilisiyle romantik bir akşam geçiren Tara De Vries, 29 Ağustos Pazar akşamı da ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül‘ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ile Sibel Can’ın Harbiye’deki konserine gitti.

İki sevgiliyi de aynı anda idare etmeye çalışan eski Türkiye Güzeli Tara De Vries, terk edildi
Mahmut Kırmızıgül ve Tara De Vries

İKİ SEVGİLİSİ DE TERK ETTİ

Konser çıkışı basın mensupları tarafından görüntülenen ikili, gazete manşetlerine çıktı. Gazetelerde sevgilisini, başka bir adamla gören Öncü Sönmez anında ilişkisini bitirdi. Durumdan haberdar olan Kırmızıgül de Türkiye güzeli ile yolunu ayırdı.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Özel hayatıyla ilgili sorunlar yaşaya Tara De Vries, sosyal medya hesabı Instagram’dan dikkat çeken bir söz paylaştı. Hikaye kısmından paylaşım yapan Vries, “Yarını düşünme gün be gün hareket et” dedi.

İki sevgiliyi de aynı anda idare etmeye çalışan eski Türkiye Güzeli Tara De Vries, terk edildi
İki erkeği de aynı anda idare etmeye çalışan eski Türkiye Güzeli Tara De Vries, terk edildi

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