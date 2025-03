CHP’DEN KAYYUM YASASINA ANAYASA MAHKEMESİ HAMLESİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kamuoyunda büyük yankı uyandıran ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) geniş yetkiler tanıyan 7539 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, başvuru dilekçesinin sunulmasının ardından AYM önünde kameraların karşısına geçerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yasanın sadece bir ekonomik düzenleme değil, aynı zamanda mal güvenliğini tehdit eden siyasi bir araç olduğuna dikkat çeken Günaydın, “Bu kanun yürürlükteyken sadece demokratik olarak değil, mal varlığı açısından da hiç kimsenin bu memlekette garantisi yoktur” dedi. CHP’li Günaydın, özellikle muhalif kesimlerin ‘potansiyel tehdit’ olarak görülerek ekonomik varlıklarına el konulabileceğini ve TMSF’nin bu süreçte kayyum olarak atanabileceğini belirtti.

“TMSF, TÜRK TİCARET KANUNU’NUN ÜZERİNE ÇIKARILIYOR”

Günaydın, 7539 sayılı yasanın en çarpıcı yönlerinden birinin, TMSF’ye Türk Ticaret Kanunu’nun üzerinde yetkiler tanıması olduğuna işaret etti. Yasa ile birlikte, TMSF; şirketlerin genel kurul yetkilerini devralabilecek, şirketlerin tamamını ya da bir kısmını satabilecek, tasfiye edebilecek ve bu süreçte azınlık hissedarlarının iradesine başvurmayabilecek. Üstelik, ilgili şirket veya varlıklar hakkında alınan müsadere kararlarının kesinleşmesi de beklenmeden bu işlemler gerçekleştirilebilecek. CHP, bu durumun hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını ve mülkiyet hakkının açıkça ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

“BU YASA SADECE BİR KESİMİ DEĞİL, HERKESİ HEDEF ALABİLİR”

Günaydın, bu yasanın sadece siyasi muhalifleri değil, iş dünyasını da doğrudan tehdit ettiğini belirterek, “Koskoca sermaye sahipleri, bir gece alınacak kararla her şeyinizi kaybedebilirsiniz. Yüzlerce fabrikanız olabilir, on binlerce işçi çalıştırmış olabilirsiniz ama TMSF kayyum olarak atanır ve sabahına her şeyinizi kaybetmiş bir vatandaş olarak uyanırsınız” dedi.

“GENÇLER GÖZALTINDA İŞKENCEYE VARAN UYGULAMALARA MARUZ KALIYOR”

CHP Grup Başkanvekili ayrıca, protesto hakkını kullanan gençlerin gözaltına alınması ve kötü muameleye maruz kalmalarıyla ilgili de sert konuştu. Günaydın, “Bu gençler açıkça kötü muamele sınırlarını aşan, işkence boyutundaki önlemlerle emniyete götürülüyorlar. 10 metrekarelik odalarda üst üste tutuluyorlar. 18-19 yaşındaki çocuklar sadece protestoya katıldıkları için tutuklanıyor. Bu memleket bunları hak etmiyor,” dedi.

“CHP, 102 YILLIK GELENEĞİYLE BU HUKUKSUZLUĞA KARŞI MÜCADELE EDECEK”

CHP’nin bu yasaya ve ülke genelindeki hukuk dışı uygulamalara karşı meşru mücadeleye devam edeceğini vurgulayan Günaydın, “Cumhuriyet Halk Partisi, 102 yıllık siyasal geçmişiyle, tüm kadrolarıyla birlikte bu hukuksuzluklara karşı hukuk ve demokrasi sınırları içinde mücadele edecek. Kimse kendini bu süreçlerden azade sanmasın” diyerek tüm topluma çağrıda bulundu.

“ERDOĞAN ERGENEKON SÜRECİNDE DE AYNISINI YAPTI”

Açıklamasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylemlerine de göndermede bulunan Günaydın, “O Erdoğan’ı hatırlıyoruz. Ergenekon sürecinde de aynı şekilde sanıkları suçlu ilan ediyordu. Bugün de aynı zihniyetle hareket ediliyor. Ancak biz bu karanlık tabloya karşı direneceğiz ve memleketin aydınlık geleceği için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

CHP’nin AYM’ye yaptığı başvuru ve sonrasında gelen açıklamalar, sadece siyasi değil, ekonomik özgürlükler açısından da büyük önem taşıyor. Gözler şimdi Anayasa Mahkemesi’nin vereceği kararda.

