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Naz Mila’dan Olay Cevap

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Naz Mila’dan Olay Cevap
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03 Eylül 2021 - 17:40
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Yıllar önce katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Naz Mila, yaptığı cüretkar paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Naz Mila’dan ‘cehennem’ sorusuna olay cevap! Yarı çıplak fotoğrafını paylaşıp... - Sayfa 1

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken eski gelin adayı Naz Mila son olarak Camdaki Kız dizisine yaptığı “Böyle annem olsa evimizde şu an bakire olarak oturup çizgi film izliyor olurdum herhalde” yorumuyla uzun süre gündem olmuştu.

Naz Mila’dan ‘cehennem’ sorusuna olay cevap! Yarı çıplak fotoğrafını paylaşıp... - Sayfa 2

Ünlü fenomen şimdi de Instagram hesabından yaptığı soru-cevap ile dikkatleri üzerine çekti.

Naz Mila’dan ‘cehennem’ sorusuna olay cevap! Yarı çıplak fotoğrafını paylaşıp... - Sayfa 3

Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Naz Mila, “Cenehhem ateşine katlanacak kadar razı mısın bu hayatı, bu çıplaklığı yaşamaya?” sorusu üzerine ünlü gelin adayı yarı çıplak pozunu paylaşarak, “Sen fırın poşetiyle mi gireceksin cehenneme, yanmayacak gibi konuşuyorsun.” dedi.

Naz Mila’dan ‘cehennem’ sorusuna olay cevap! Yarı çıplak fotoğrafını paylaşıp... - Sayfa 4

Başka bir takipçisinden gelen, “Bir erkeğin en çok neresine dikkat edersin?” sorusuna ise, “İlk parasına, sonra kokusuna, sonra tipine… Şerefs.z olsa da olur” cevabıyla dikkatleri üzerine çekti.

Naz Mila’dan ‘cehennem’ sorusuna olay cevap! Yarı çıplak fotoğrafını paylaşıp... - Sayfa 5

İşte Naz Mila’nın diğer sorulara verdiği cevaplar…

Naz Mila’dan ‘cehennem’ sorusuna olay cevap! Yarı çıplak fotoğrafını paylaşıp... - Sayfa 6
Naz Mila’dan ‘cehennem’ sorusuna olay cevap! Yarı çıplak fotoğrafını paylaşıp... - Sayfa 7
Naz Mila’dan ‘cehennem’ sorusuna olay cevap! Yarı çıplak fotoğrafını paylaşıp... - Sayfa 8
Naz Mila’dan ‘cehennem’ sorusuna olay cevap! Yarı çıplak fotoğrafını paylaşıp... - Sayfa 9
Naz Mila’dan ‘cehennem’ sorusuna olay cevap! Yarı çıplak fotoğrafını paylaşıp... - Sayfa 10
Naz Mila’dan ‘cehennem’ sorusuna olay cevap! Yarı çıplak fotoğrafını paylaşıp... - Sayfa 11
Naz Mila’dan ‘cehennem’ sorusuna olay cevap! Yarı çıplak fotoğrafını paylaşıp... - Sayfa 12
Naz Mila’dan ‘cehennem’ sorusuna olay cevap! Yarı çıplak fotoğrafını paylaşıp... - Sayfa 13
Naz Mila’dan ‘cehennem’ sorusuna olay cevap! Yarı çıplak fotoğrafını paylaşıp... - Sayfa 14
Naz Mila’dan ‘cehennem’ sorusuna olay cevap! Yarı çıplak fotoğrafını paylaşıp... - Sayfa 15
Naz Mila’dan ‘cehennem’ sorusuna olay cevap! Yarı çıplak fotoğrafını paylaşıp... - Sayfa 16
Naz Mila’dan ‘cehennem’ sorusuna olay cevap! Yarı çıplak fotoğrafını paylaşıp... - Sayfa 17
Naz Mila’dan ‘cehennem’ sorusuna olay cevap! Yarı çıplak fotoğrafını paylaşıp... - Sayfa 18
Naz Mila’dan ‘cehennem’ sorusuna olay cevap! Yarı çıplak fotoğrafını paylaşıp... - Sayfa 19
Naz Mila’dan ‘cehennem’ sorusuna olay cevap! Yarı çıplak fotoğrafını paylaşıp... - Sayfa 20
Naz Mila’dan ‘cehennem’ sorusuna olay cevap! Yarı çıplak fotoğrafını paylaşıp... - Sayfa 21
Naz Mila’dan ‘cehennem’ sorusuna olay cevap! Yarı çıplak fotoğrafını paylaşıp... - Sayfa 22
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