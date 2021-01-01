Naz Mila’dan Olay Cevap

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken eski gelin adayı Naz Mila son olarak Camdaki Kız dizisine yaptığı “Böyle annem olsa evimizde şu an bakire olarak oturup çizgi film izliyor olurdum herhalde” yorumuyla uzun süre gündem olmuştu.
Ünlü fenomen şimdi de Instagram hesabından yaptığı soru-cevap ile dikkatleri üzerine çekti.
Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Naz Mila, “Cenehhem ateşine katlanacak kadar razı mısın bu hayatı, bu çıplaklığı yaşamaya?” sorusu üzerine ünlü gelin adayı yarı çıplak pozunu paylaşarak, “Sen fırın poşetiyle mi gireceksin cehenneme, yanmayacak gibi konuşuyorsun.” dedi.
Başka bir takipçisinden gelen, “Bir erkeğin en çok neresine dikkat edersin?” sorusuna ise, “İlk parasına, sonra kokusuna, sonra tipine… Şerefs.z olsa da olur” cevabıyla dikkatleri üzerine çekti.
İşte Naz Mila’nın diğer sorulara verdiği cevaplar…