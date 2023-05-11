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Avcılar’da sergilenen TOGG’a büyük ilgi: Bir vatandaş ön kaportasını öptü

Avcılar’da sergilenen TOGG’a büyük ilgi: Bir vatandaş ön kaportasını öptü
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Mayıs 2023 - 14:56

Gaziosmanpaşa Belediyesi alınan Togg, Gaziosmanpaşa Meydanı’nda vatandaşlara sergilendi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın direksiyon başına geçerek Gaziosmanpaşa Meydanı’na getirilen TOGG ile vatandaşlar fotoğraf çektirme yarışına girdi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “İnsanın hayatında çok anlamlı ve önemli anlar vardır. Bugün ilk kez yerli ve milli bir araca binmenin gururunu yaşadım. Bu aracın Türkiye’ye kazandırılmasında çok büyük bir emek ortaya koyan başta Cumhurbaşkanımıza ve mühendislerimize yürekten teşekkür etmek istiyorum.

Gaziosmanpaşa Meydanı’ndan bu gururu bize yaşatan her bir Türk vatandaşımızı da yürekten kutluyorum. Tabii ki daha fazlasını yapmak yeni gençlerin işi. TEKNOFEST gençliğinin işi. Bu heyecanı da gençlerimizde görüyoruz. Gaziosmanpaşa’nın Togg ile buluşması ilçemize ayrı bir renk katmıştır. TOGG hem şehrimize hem ülkemize hayırlı olsun” dedi.

DHA’nın aktardığına göre; Avcılar’da AK Parti il başkanlığı tarafından getirilen TOGG, Reşitpaşa Caddesi’nden sergileneceği Marmara Caddesi’ne güçlükle ulaşabildi.
Trafik kalabalık nedeniyle durma noktasına gelirken, kalabalığın arasından gelen yaşlı bir adam otomobilin ön kaportasını öptü.
Peş peşe yapılan uyarıların ardından Togg ile araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi’ne getirilen otomobilden inen AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu ve milletvekili adayları kalabalığı selamladı.
Otomobilin akşama kadar burada sergileneceği belirtildi.

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