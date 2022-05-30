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Aykut Elmas’tan Hakan Ural’a göndermeli skeç!

Aykut Elmas’tan Hakan Ural’a göndermeli skeç!
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30 Mayıs 2022 - 12:51

Program yorumcusu Hakan Ural’ın “Z kuşağının oy kullanmaması gerektiği” sözlerine bir tepki de komedyen Aykut Elmas’tan geldi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan programda Z kuşağını hedef alarak konuşan Hakan Ural, “Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin kendisiyle ilgili yakın geçmişini bilmiyorsun, geçmişini bilmiyorsun. Bugün bu ülkede ne olduğunu bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun, idelolojik olarak olgunlaşmış düşüncen ve fikrin yok ama oy atıyorsun. Belirleyicisin. Çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu? Ben rica ediyorum gerçekten, bu farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım bence.” ifadelerini kullanmıştı.

54 yaşındaki oyuncunun sözleri kısa sürede Twitter’da gündem olurken tepkiler de peşin sıra geldi. Gündem olan sözlere sessiz kalamayan komedyen Aykut Elmas da konuya ilişkin bir video yayınladı.

Videoda, psikolojik problemleri olan ve bütün problemleri için Z kuşağını suçlayan bir kişiye yer verildi.

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