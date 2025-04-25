  1. Haberler
  2. GÜNDEM
  3. İSTANBUL SALLANDI, PANİK YÜKSELDİ: DEPREMİN DETAYLARI HARİTAYLA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

İSTANBUL SALLANDI, PANİK YÜKSELDİ: DEPREMİN DETAYLARI HARİTAYLA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İSTANBUL DEPREMİNİN ARDINDAN TSUNAMİ ALARMI: RİSK HARİTASIYLA TAŞKIN BÖLGELER BELİRLENDİ

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, sadece sarsıntıyla değil, beraberinde getirdiği tsunami riskiyle de endişe yarattı. Depremin ardından Boğaz’da gözlemlenen bir metrelik dev dalga, Marmara Bölgesi’nde tsunami olasılığını tekrar gündeme taşıdı. Uzmanlar, İstanbul başta olmak üzere Marmara kıyılarını etkileyebilecek tsunami senaryolarını haritalandırdı.

İstanbul'da deprem sonrası büyük korku! Harita ile açıklandı - Sayfa 1

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Marmara Denizi’nde meydana gelebilecek olası bir büyük deprem sonrası ortaya çıkabilecek tsunami etkilerinin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı bir risk haritası geliştirdiklerini açıkladı. Hazırlanan harita, İstanbul ve çevresinde deniz taşkınlarından etkilenebilecek alanları bilimsel verilere dayanarak gözler önüne seriyor.

İstanbul'da deprem sonrası büyük korku! Harita ile açıklandı - Sayfa 2

Özçelik, “Bu tür çalışmalarda temel amaç, afet öncesi tedbirlerin zamanında alınması ve afet sonrası müdahalenin etkinliğinin artırılmasıdır” dedi. Hazırlanan risk zonları; kıyı bölgelerinde 5, 10 ve 20 metrelik dalga senaryolarını kapsarken, düşük eğimli alanların daha yüksek risk altında olduğu tespit edildi. Özellikle İstanbul’un sahil kesimleri, iç koylar ve Haliç çevresi gibi bölgelerde farklı etki düzeyleri analiz edildi.

İstanbul'da deprem sonrası büyük korku! Harita ile açıklandı - Sayfa 3

Hazırlanan risk haritaları, Japonya Uzay ve Havacılık Dairesi’nin geliştirdiği İleri Yer Gözlem Uydusu (ALOS) verileri ile desteklendi. Bu model sayesinde yalnızca topoğrafya değil, yapı yoğunluğu ve şehir morfolojisi de analiz edildi. Doç. Dr. Özçelik, bu modelin şehir alanlarında klasik topoğrafik haritalardan daha isabetli sonuçlar verdiğini ve bireysel önlem alınması konusunda da vatandaşlara önemli ipuçları sunduğunu belirtti.

İstanbul'da deprem sonrası büyük korku! Harita ile açıklandı - Sayfa 4

Tsunami riskinin sadece teorik bir senaryo olmadığını vurgulayan Özçelik, İstanbul’un depreme ve beraberinde gelişebilecek ikincil afetlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Hazırlanan haritalar, olası Marmara depremi sonrası deniz taşkınlarının etkileyebileceği alanların tespiti açısından büyük önem taşıyor.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/

İSTANBUL SALLANDI, PANİK YÜKSELDİ: DEPREMİN DETAYLARI HARİTAYLA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp