PROF. DR. NACİ GÖRÜR’DEN SERT TEPKİ!

NACI GÖRÜR’DEN DEPREM AÇIKLAMALARINA TEPKİ: “BİLİM BU DEĞİL!”

İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından bilim dünyasında başlayan görüş ayrılıkları, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ü isyan ettirdi. Marmara Denizi’nde uzun yıllardır araştırmalar yürüten Görür, çelişkili açıklamalarda bulunan bazı bilim insanlarını sert sözlerle eleştirdi.

Kafa TV’de canlı yayına katılan Prof. Dr. Görür, Marmara Denizi’ni hiç bilmeden konuşan bazı kişilerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini belirterek şu sözlerle tepkisini dile getirdi:

“Ayağına hiç deniz suyu değmemiş, Marmara Denizi hakkında hiçbir fikri olmayan biri konuşuyorsa ben ne yapayım?”

Görür, bu tür iddiaların bilimsel bir temele dayanmadığını, uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan çalışmaların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Bazı isimlerin, İstanbul’daki deprem riski sona erdi şeklindeki açıklamalarına tepki gösteren Görür, bu kişilerin uluslararası alanda kabul görmüş bilimsel çalışmalara dayalı bir veriye sahip olmadıklarını belirtti:

“Hangi dergide yayın yapmışlarsa, koysunlar önümüze. Yoksa bu halkı kandırmaktan başka bir şey değildir.”

“TARİH VERMEK KAHİNLİKTİR”

Depremlerle ilgili kesin tarih vermenin bilimsel olmadığını da dile getiren Prof. Görür, “Büyük İstanbul Depremi için tarih vermek kahinliktir. Bilim, yalnızca olasılık hesapları yapabilir” dedi. Son yapılan bilimsel çalışmalara atıfta bulunan Görür, “1999’dan bu yana İstanbul’da büyük bir deprem olma olasılığı yüzde 47. Ama bu ‘yarın olacak’ anlamına gelmez. Artı-eksi 15 yıl gibi bir aralıkla değerlendirilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Bazı bilim insanlarının bu olasılıkları yanlış yorumlayarak, halkı yanıltacak beyanlarda bulunduğunu söyleyen Görür, bu durumun toplum güvenliği açısından son derece tehlikeli olduğunu dile getirdi.

“MİLYONLARIN CAN GÜVENLİĞİYLE OYNAMAYIN”

Deprem enerjisinin henüz birikmediği yönündeki iddiaları da eleştiren Görür, “Dünyanın en saygın dergilerinde yayımlanmış çalışmalar var. Bu tür iddialar bilimsel gerçeklikle çelişiyor. İnsanların can güvenliğiyle oynamayın” uyarısında bulundu.

Görür’ün açıklamaları, bilim dünyasında devam eden tartışmaları yeniden alevlendirdi. İstanbul’un deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini savunan Görür, bilimsellikten uzak açıklamaların toplumda rehavete neden olduğunu vurguladı.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/