DEM PARTİ HEYETİ, ADALET BAKANI TUNÇ İLE GÖRÜŞTÜ! ÖCALAN İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

DEM Parti heyeti, yeni çözüm süreci kapsamında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü. Görüşmeye, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan katıldı. Görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Koçyiğit, “Sayın Öcalan’ın çalışma koşullarının en önemli başlık olduğunu Sayın Bakan’a ifade ettik” dedi.

Koçyiğit, bu konuda önümüzdeki dönemde bazı gelişmelerin yaşanabileceğini düşündüklerini belirtti. Ayrıca, görüşme sırasında hasta tutuklular ve infaz kanunu konularının da gündeme geldiğini ifade etti. Adalet Bakanı Tunç ile yapılan bu görüşmede, tecrit koşullarının düzeltilmesi gerektiği ve Öcalan’ın koşullarının iyileştirilmesinin sürecin ilerlemesi açısından çok önemli olduğu vurgulandı.