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AFRA SARAÇOĞLU’NDAN OKAN BURUK İDDİALARINA YANIT: AŞK HABERLERİNE SON NOKTAYI KOYDU

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AFRA SARAÇOĞLU’NDAN AŞK İDDİALARINA NET YANIT: “UYDURMA!”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu ile ilişki yaşadığına dair magazin kulislerinde ortaya atılan iddialar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Geçtiğimiz aylarda 17 yıllık eşi Nihan Akkuş’tan boşanan Okan Buruk’un adı, bu kez genç oyuncuyla anıldı. Ancak iddialara Afra Saraçoğlu’ndan net bir açıklama geldi.

Afra Saraçoğlu Okan Buruk ile aşk iddiası için açıklama yaptı - Sayfa 1

Afra Saraçoğlu, bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Mert Ramazan Demir ile yollarını ayırmıştı. Bu ayrılığın ardından ünlü oyuncunun, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile bir akşam yemeğinde görüntülendiği ve sosyal medyada karşılıklı takibe başladıkları öne sürüldü. Bu gelişme, aşk dedikodularını beraberinde getirdi.

Magazin basınında hızla yayılan bu söylentiler üzerine Saraçoğlu, sessizliğini bozdu. Basın mensuplarının konuyla ilgili sorularına yanıt veren oyuncu, net bir dille açıklama yaptı:
“Çıkan haberlerden haberim yok. Ne uyduruyorsanız siz uyduruyorsunuz. Öyle bir şey yok.”

Afra Saraçoğlu Okan Buruk ile aşk iddiası için açıklama yaptı - Sayfa 3

Genç yaşına rağmen başarılı projelere imza atan ve son dönemde gerçekleştirdiği imaj değişikliğiyle de dikkat çeken Afra Saraçoğlu, kendisine yönelik yapılan asılsız haberlerden duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

Saraçoğlu’nun açıklamaları sonrası sosyal medyada destek mesajları gelirken, kamuoyunda ilişkiye dair spekülasyonların son bulması bekleniyor.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/

AFRA SARAÇOĞLU’NDAN OKAN BURUK İDDİALARINA YANIT: AŞK HABERLERİNE SON NOKTAYI KOYDU
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