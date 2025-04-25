BİRCE AKALAY’DAN AMSTERDAM’DA AŞK DOLU PAYLAŞIMLAR: ROMANTİK ANLAR PEŞ PEŞE GELDİ!

BİRCE AKALAY VE HAKAN KURTAŞ’TAN AMSTERDAM’DA ROMANTİK TATİL

BİRCE AKALAY VE HAKAN KURTAŞ’TAN AMSTERDAM’DA ROMANTİK TATİL

Ünlü oyuncu Birce Akalay, sevgilisi Hakan Kurtaş ile birlikte Amsterdam’a giderek romantik bir tatil yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı arka arkaya paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Akalay’ın kareleri, kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Geçtiğimiz yıl meslektaşı Hakan Kurtaş ile yeni bir aşka yelken açan Birce Akalay, özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Ancak Amsterdam seyahatinden yaptığı paylaşımlar, magazin gündeminde geniş yer buldu.

Akalay, tatil karelerine “Sükunete kısa bir kaçış, sadece gülümsemek için küçük bir neden bulmak için” notunu düşerek takipçileriyle duygusal anlarını paylaştı.

Çiftin ilişkisi zaman zaman evlilik iddialarıyla gündeme gelse de Hakan Kurtaş geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada bu konudaki söylentilere son noktayı koymuştu. Kurtaş, “Birbirini sevmek çok güzel, çok eşsiz bir şey. Evlilik gibi kıymetli konular, yani ağza sakız edilmeyecek kadar önemli konular. O yüzden onlar olduğu zaman haberiniz olur. Ama şu an öyle bir şey yok, teklif de olmadı” demişti.

Amsterdam’dan gelen bu paylaşımlar, çiftin ilişkisini güçlü bir şekilde sürdürdüğünü ve birlikte geçirdikleri anlardan büyük keyif aldıklarını gözler önüne seriyor.