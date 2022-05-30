Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

AK Partili isim Devlet Bahçeli’nin planını aktardı!

AK Partili isim Devlet Bahçeli’nin planını aktardı!
1 views
30 Mayıs 2022 - 11:06

Barış Yarkadaş, bugün kaleme aldığı yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, “Seçimin tarihini Kılıçdaroğlu belirleyecek” başlıklı yazısında çarpıcı iddialar ortaya attı. Geçtiğimiz hafta yazdığı bir yazıda, seçimin kaderinin MHP oylarına bağlı olduğunu söylediğini hatırlatan Yarkadaş, o yazının ardından Ankara’dan çok sayıda telefon aldığını aktardı ve birini detayları ile paylaştı.

BAHÇELİ ERKEN SEÇİM KARARI ALDIRACAK

“Ankara’nın deneyimli siyasetçileri, ‘Tespitler gerçekçi… Seçim tarihini MHP’nin durumu belirleyecek’ yorumunu yaptı” diyen Yarkadaş, AK Parti’nin etkili isimlerinden olan bir kaynağının da kendisini arayarak yazısını değerlendirdiğini söyledi.

Yarkadaş’ın aktardığına göre; AK Partili isim “Yazıda bir eksik var…” diyerek çarpıcı iddialar ortaya attı.

Yarkadaş, şunları söyledi:

“AKP’li kaynağımın iddiasına göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı gün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ‘erken seçim’ kararı aldıracak! Kaynağım, ‘Devlet Bey bu konuda hayli kararlı görünüyor’ dedi.”

KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK MI?

Yarkadaş’ın iddiasına göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masanın kalan iki toplantısının bitmesini bekliyor. Yarkadaş, konuyla ilgili şunları aktardı:

“Adaylığını ilan etmek için ise gün sayıyor. Kılıçdaroğlu aslında Haziran ayının sonunda adaylığını açıklamak ve yarışa bir an önce girmek istiyordu. Ancak yakın çevresindeki bazı isimler ‘’Altılı Masa toplantılarının ilk turunun bitmesini beklemek daha doğru olur’’ deyince tarih biraz ertelendi. Kılıçdaroğlu bu yüzden Haziran ayının sonunda yapılması beklenen 6. toplantının bitmesini bekleyecek. O toplantı da tamamlandıktan sonra adaylığına ilişkin güçlü bir mesaj verecek. Buna ilişkin slogan arayışları da devam ediyor.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP’den akaryakıt fiyatlarına ilişkin öneri: ‘Benzin ve motorinin fiyatı 6 lira düşer’CHP’den akaryakıt fiyatlarına ilişkin öneri: ‘Benzin ve motorinin fiyatı 6 lira düşer’
Selahattin Demirtaş, muhalefete veryansın ettiSelahattin Demirtaş, muhalefete veryansın etti
Pençe-Kilit operasyonundan acı haber!Pençe-Kilit operasyonundan acı haber!
Türkiye genelinde kira fiyatları yüzde 150 arttı!Türkiye genelinde kira fiyatları yüzde 150 arttı!
Sıcaklıklar ayın zirvesine çıkacak!Sıcaklıklar ayın zirvesine çıkacak!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen Survivor itirafı! “Adayı silahlı adamlar bastığında…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gülşen kalça dansıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kıyafetin diğer yarısı nerede ablam…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Berfu Yenenler tulumunu giyip pozunu verdi! “Buket Aydın olmuşsun”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Billur Kalkavan 21 yaş küçük sevgilisi ile ilgili sessizliğini bozdu! Kanser olunca kaçtı dediler…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aykut Elmas’tan Hakan Ural’a göndermeli skeç!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AK Partili isim Devlet Bahçeli’nin planını aktardı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mayıs enflasyonu ile ilgili korkutan iddia! ‘Aylık bazda artış…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP’den akaryakıt fiyatlarına ilişkin öneri: ‘Benzin ve motorinin fiyatı 6 lira düşer’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Selahattin Demirtaş, muhalefete veryansın etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pençe-Kilit operasyonundan acı haber!
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye genelinde kira fiyatları yüzde 150 arttı!Mayıs 30, 2022-10:38 am
Sıcaklıklar ayın zirvesine çıkacak!Mayıs 30, 2022-10:35 am
Altın fiyatları bugün ne kadar?Mayıs 30, 2022-10:06 am
Deprem mi oldu?Mayıs 30, 2022-10:03 am
29 MAYIS TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSUMayıs 30, 2022-9:57 am
Bugün toplu taşımalar ücretsiz mi? 29 MayısMayıs 29, 2022-1:31 pm
Deprem mi oldu? 27 MayısMayıs 27, 2022-10:01 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !