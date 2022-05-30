AK Partili isim Devlet Bahçeli’nin planını aktardı!

Barış Yarkadaş, bugün kaleme aldığı yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, “Seçimin tarihini Kılıçdaroğlu belirleyecek” başlıklı yazısında çarpıcı iddialar ortaya attı. Geçtiğimiz hafta yazdığı bir yazıda, seçimin kaderinin MHP oylarına bağlı olduğunu söylediğini hatırlatan Yarkadaş, o yazının ardından Ankara’dan çok sayıda telefon aldığını aktardı ve birini detayları ile paylaştı.

BAHÇELİ ERKEN SEÇİM KARARI ALDIRACAK

“Ankara’nın deneyimli siyasetçileri, ‘Tespitler gerçekçi… Seçim tarihini MHP’nin durumu belirleyecek’ yorumunu yaptı” diyen Yarkadaş, AK Parti’nin etkili isimlerinden olan bir kaynağının da kendisini arayarak yazısını değerlendirdiğini söyledi.

Yarkadaş’ın aktardığına göre; AK Partili isim “Yazıda bir eksik var…” diyerek çarpıcı iddialar ortaya attı.

Yarkadaş, şunları söyledi:

“AKP’li kaynağımın iddiasına göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı gün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ‘erken seçim’ kararı aldıracak! Kaynağım, ‘Devlet Bey bu konuda hayli kararlı görünüyor’ dedi.”

KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK MI?

Yarkadaş’ın iddiasına göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masanın kalan iki toplantısının bitmesini bekliyor. Yarkadaş, konuyla ilgili şunları aktardı:

“Adaylığını ilan etmek için ise gün sayıyor. Kılıçdaroğlu aslında Haziran ayının sonunda adaylığını açıklamak ve yarışa bir an önce girmek istiyordu. Ancak yakın çevresindeki bazı isimler ‘’Altılı Masa toplantılarının ilk turunun bitmesini beklemek daha doğru olur’’ deyince tarih biraz ertelendi. Kılıçdaroğlu bu yüzden Haziran ayının sonunda yapılması beklenen 6. toplantının bitmesini bekleyecek. O toplantı da tamamlandıktan sonra adaylığına ilişkin güçlü bir mesaj verecek. Buna ilişkin slogan arayışları da devam ediyor.”