BEYMEN’İN KURUCUSU OSMAN BOYNER’DEN ACI HABER: ÜNLÜ İŞ İNSANI HAYATINI KAYBETTİ

OSMAN BOYNER’E VEDA: TÜRK MODASININ ÖNCÜ İSMİ HAYATINI KAYBETTİ

Türk tekstil ve moda sektörünün öncülerinden, Boyner Holding ve TÜSİAD’ın kurucularından Osman Boyner, 99 yaşında hayatını kaybetti. İş dünyasında vizyonerliği ve girişimcilik ruhuyla tanınan Boyner, aynı zamanda Beymen markasının da kurucusuydu.

1926 yılında Kastamonu’nun Tosya ilçesinde doğan Ali Osman Boyner, iş hayatına İstanbul’da başladığı eğitim sürecinin ardından yön verdi. Sultanahmet Ticaret Lisesi ve Yüksek Ticaret Okulu’ndan mezun olduktan sonra 1952 yılında Altınyıldız firmasını kurdu. Türk kumaşını dünya pazarlarına taşıyan Altınyıldız, ilk ihracatını 1956 yılında gerçekleştirdi.

1960’lı yılların sonlarında hazır giyim sektörünün Türkiye’de gelişmeye başlamasıyla birlikte Osman Boyner, modacı Kerim Kerimol ve İtalyan moda evi sahibi Silvano Corsini iş birliğiyle Beymen markasını hayata geçirdi. Beymen’in ilk mağazası 1971 yılında İstanbul Şişli’de açıldı. Önce erkek modasıyla büyük ilgi gören Beymen, ilerleyen yıllarda kadın giyim ve spor giyim koleksiyonlarıyla büyümesini sürdürdü. 1985 yılında Beymen Club markasını oluşturarak Türkiye’de modern ve sofistike giyimin temsilcilerinden biri haline geldi.

Osman Boyner, yalnızca iş dünyasındaki başarılarıyla değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk ve sivil toplum çalışmalarındaki öncü kimliğiyle de tanındı. TÜSİAD’ın kurucu üyelerinden olan Boyner, 2010 yılına kadar Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdü. Eşi Ayten Boyner ise 2021 yılında vefat etmişti.

Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ve Yönetim Kurulu Üyesi Neylan Dinler’in babası olan Osman Boyner, 25 Nisan Cumartesi günü öğle namazının ardından Teşvikiye Camii‘nden son yolculuğuna uğurlanacak.

Türk iş dünyasının duayen ismi Osman Boyner’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.