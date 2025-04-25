FİDAN HOCA’YA MESLEKTAŞLARINDAN SERT TEPKİ: ARTIK YETER, DUR DİYEN YOK MU?

HABER METNİ (CEO’YA UYGUN)

Özel bir eğitim kurumunda KPSS dersleri veren Fidan Hoca, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı cesur paylaşımlar ve ders esnasında tercih ettiği kıyafetlerle gündemde kalmaya devam ediyor. Ancak bu dikkat çekici tarz, meslektaşlarının tepkisini çekmeye başladı. Özellikle öğretmen forumlarında ve sosyal medya platformlarında çok sayıda eğitimciden gelen eleştiriler, mesleki etik tartışmalarını beraberinde getirdi.

Fidan Hoca’nın ders videoları, öğrenciler tarafından sosyal medyada paylaşıldıktan sonra viral hale geldi. Ancak içeriğinden çok kıyafetleri ve sunum tarzıyla gündeme gelmesi, öğretmenlik mesleğinin itibarına zarar verdiği gerekçesiyle çok sayıda meslektaşının tepkisine neden oldu.

X platformunda (eski Twitter) öğretmenlere ait bazı sayfalar, Fidan Hoca’nın görüntülerini paylaşarak “Öğretmenlik mesleğini küçük düşürmeye çalışan bu kadına birileri dur desin artık” çağrısında bulundu. Yüzlerce öğretmenin katıldığı tartışmalarda Fidan Hoca’ya yönelik eleştiriler çığ gibi büyüdü.

Bazı kullanıcıların ifadeleri ise oldukça sertti:

“Takipçi uğruna öğrencileri kullanan, mesleği alenen şov sahnesine çeviren kim varsa gerekli uyarı almalı.”

“Bu görüntüler nedeniyle öğretmenlik imajı ergen fantezilerine kurban gidiyor.”

“Milli Eğitim’e şikayet etmek bu kadar mı zor?”

Öte yandan Eğitim Bilimleri Uzmanı Dr. Selin Yalçın, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Eğitimsel içeriğin ikinci plana atılması pedagojik açıdan ciddi bir problemdir. Görsel cazibenin ön plana çıkarılması, özellikle sınav stresi yaşayan genç bireylerde odak kaybına neden olabilir” ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerin ardından Fidan Hoca hakkında herhangi bir resmi işlem başlatılıp başlatılmadığı henüz netlik kazanmazken, eğitimcilerin sosyal medya kullanımı, mesleki etik ve öğrenci-öğretmen ilişkileri yeniden tartışma konusu oldu.