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SEDA SAYAN’IN MAL VARLIĞI İSTANBUL, LONDRA, MİAMİ… DUYANLARIN AĞZI AÇIK KALDI!

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SEDA SAYAN’IN İSTANBUL, LONDRA, MİAMİ’DEKİ MAL VARLIĞI DUYANLARI ŞAŞIRTTI!

Seda Sayan, sunduğu gündüz programları ve seslendirdiği hit şarkılarla tanınırken, son olarak mal varlığı ile gündeme geldi. Ünlü şarkıcının İstanbul’dan Londra’ya, Miami’ye kadar geniş bir gayrimenkul portföyü bulunuyor.

İstanbul, Londra, Miami... Seda Sayan'ın mal varlığını duyanların ağzı açık kaldı! - Sayfa 2

İddiaya göre, sadece İstanbul’da 30 dairesi ve dükkanı bulunan Seda Sayan, Bodrum’da da 3 villaya sahip. Ayrıca Londra ve Miami’de de evleri olduğu öğrenildi. Sayan’ın toplamda aylık kira gelirinin 500 bin TL civarında olduğu belirtiliyor.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/

SEDA SAYAN’IN MAL VARLIĞI İSTANBUL, LONDRA, MİAMİ… DUYANLARIN AĞZI AÇIK KALDI!
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