ŞENER ÜŞÜMEZSOY’DAN İSTANBUL DEPREMİ İÇİN ÇARPICI TAHMİN: HEM BÜYÜKLÜĞÜNÜ HEM MERKEZİNİ AÇIKLADI

İSTANBUL İÇİN YENİ DEPREM UYARISI: ŞENER ÜŞÜMEZSOY YERİNİ VE BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulunan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, olası bir Marmara depremiyle ilgili kamuoyunu bir kez daha uyardı. Üşümezsoy, 23 Nisan’daki depremin ardından yaptığı “Büyük Marmara Depremi riski bitti” açıklamasıyla gündem yaratmıştı. Şimdi ise İstanbul için yeni bir tahminde bulunarak, aynı bölgede bir deprem daha beklediğini açıkladı.

Beyaz TV’de yayınlanan “Ne Var Ne Yok” programında gazeteci Türker Akıncı’nın sorularını yanıtlayan Üşümezsoy, Silivri açıklarındaki depremin ardından benzer bir sarsıntının Kumburgaz çukurunda yaşanabileceğini söyledi. “Kumburgaz çukurunda 6.2’lik bir deprem daha bekliyorum” diyen Üşümezsoy, depremin büyüklüğünün yüzeyin yırtılma uzunluğuna ve fayın derinliğine göre hesaplandığını belirtti.

Üşümezsoy’a göre 100 kilometrelik bir yüzey yırtıldığında ve bu kırılma 10 kilometrelik derinliğe ulaştığında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, 200 kilometrelik bir yırtılma ve 20 kilometrelik bir derinlikte 6,2 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşanabiliyor.

Ayrıca bölgede kırılmamış fay hatlarının varlığına da dikkat çeken Üşümezsoy, “Silivri çukurunun orta kesiminde yaklaşık 20-25 kilometrelik aktif bir fay hattı bulunuyor. Burada henüz kırılmamış bir fay daha var” dedi. Bu açıklama, bölgede benzer büyüklükte ikinci bir depremin olasılığını artırıyor.

Son olarak, “İstanbul 6,2’lik depremle yıkılmadı ama aynı büyüklükte bir deprem daha bekliyoruz. Bu kez etkisi daha fazla olabilir” diyerek uyarısını yineleyen Üşümezsoy, vatandaşların bu tür açıklamaları dikkate alarak hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı.