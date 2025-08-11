AVŞA ADASI AÇIKLARINDA KORKU DOLU ANLAR: İDO FERİBOTU KAYAYA ÇARPTI

İstanbul’dan Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası’na gitmek üzere yola çıkan İstanbul Deniz Otobüsleri’ne (İDO) ait feribot, Marmara Denizi’nde tehlikeli bir kazaya karıştı. Yenikapı-Avşa Adası seferini yapan feribot, Marmara ilçesi Fener Adası açıklarında saat 09.30 sıralarında kayaya çarptı.

ADAYA 500 METRE KALA KAZA

Olay, adaya sadece 500 metre mesafe kala meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle feribotun pervanelerinden biri hasar gördü. Bu durum seyrüsefer güvenliğini riske atınca, bölgedeki başka bir feribot hızla devreye girerek kazaya uğrayan gemiyi güvenli bir şekilde limana yanaştırdı.

YOLCULARDA PANİK ANLARI

Kaza sırasında feribotta bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Aniden sarsılan gemide, çarpmanın etkisiyle bazı yolcular dengelerini kaybetti. Yaşanan bu gergin anlar, yolcuların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yolcuların tedirgin bakışları ve personelin yolcuları sakinleştirme çabaları dikkat çekti.

FERİBOT SU ALDI, EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Çarpışmanın ardından feribotun tabanından su aldığı belirlendi. Durumu fark eden mürettebat, acil tahliye ve güvenlik prosedürlerini devreye soktu. Olay yerine sevk edilen teknik ekipler, vidanjör yardımıyla feribottaki suyu tahliye etti.

YARALANMA OLMADI

Şans eseri kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yolcular limanda güvenli bir şekilde tahliye edilirken, İDO yetkilileri kazayla ilgili teknik ve idari inceleme başlatıldığını duyurdu.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı denizcilik ekipleri ile Kıyı Emniyeti personeli, kaza sonrası bölgede incelemelerde bulundu. Kazaya neden olan kayalık bölgenin işaretleme ve navigasyon sistemlerinin kontrol edileceği, benzer durumların yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin artırılacağı açıklandı.