Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’in sevgilisini gören manken sandı! Güzelliği hayran bıraktı…
2006 yılında kadrosuna katıldığı Arka Sokaklar dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Furkan Göksel, Instagram hesabından sevgilisi Kader Bozkurt’un doğum gününü kutladı. Göksel’in sevgilisi, güzelliğiyle dikkat çekti.
Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban’ın oğlu Metin’e hayat veren ünlü oyuncu Furkan Göksel, bir süredir Kader Bozkurt ile aşk yaşıyor.
Göksel, sevgilisi Kader Bozkurt’un doğum gününü, ”Doğum günün kutlu olsun güzel sevgilim. Hep sen ol yanımda” sözleriyle kutladı
1994 yılında İstanbul’da doğan Furkan Göksel, Radyo Televizyon bölümünde Uygulamalı Oyunculuk eğitimi aldı.
12 yaşında rol almaya başladığı Arka Sokaklar dizisiyle ünlenen Göksel, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan bir isimdi.
Göksel’in sevgilisi Kader Bozkurt, görenleri güzelliğiyle büyüledi.
Sosyal medyada epey aktif olan Kader Bozkurt, pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
İşte Furkan Göksel ile aşk yaşayan Kader Bozkurt’un Instagram pozları…