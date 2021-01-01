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Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’in sevgilisini gören manken sandı! Güzelliği hayran bıraktı…

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’in sevgilisini gören manken sandı! Güzelliği hayran bıraktı…
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04 Ocak 2022 - 15:58

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’in sevgilisini gören manken sandı! Güzelliği hayran bıraktı…

2006 yılında kadrosuna katıldığı Arka Sokaklar dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Furkan Göksel, Instagram hesabından sevgilisi Kader Bozkurt’un doğum gününü kutladı. Göksel’in sevgilisi, güzelliğiyle dikkat çekti.

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’in sevgilisini gören manken sandı! Güzelliği hayran bıraktı… - Sayfa 1

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban’ın oğlu Metin’e hayat veren ünlü oyuncu Furkan Göksel, bir süredir Kader Bozkurt ile aşk yaşıyor.

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’in sevgilisini gören manken sandı! Güzelliği hayran bıraktı… - Sayfa 2

Göksel, sevgilisi Kader Bozkurt’un doğum gününü, ”Doğum günün kutlu olsun güzel sevgilim. Hep sen ol yanımda” sözleriyle kutladı

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’in sevgilisini gören manken sandı! Güzelliği hayran bıraktı… - Sayfa 3

1994 yılında İstanbul’da doğan Furkan Göksel, Radyo Televizyon bölümünde Uygulamalı Oyunculuk eğitimi aldı.

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’in sevgilisini gören manken sandı! Güzelliği hayran bıraktı… - Sayfa 4

12 yaşında rol almaya başladığı Arka Sokaklar dizisiyle ünlenen Göksel, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan bir isimdi.

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’in sevgilisini gören manken sandı! Güzelliği hayran bıraktı… - Sayfa 5

Göksel’in sevgilisi Kader Bozkurt, görenleri güzelliğiyle büyüledi.

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’in sevgilisini gören manken sandı! Güzelliği hayran bıraktı… - Sayfa 6

Sosyal medyada epey aktif olan Kader Bozkurt, pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’in sevgilisini gören manken sandı! Güzelliği hayran bıraktı… - Sayfa 7

İşte Furkan Göksel ile aşk yaşayan Kader Bozkurt’un Instagram pozları…

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’in sevgilisini gören manken sandı! Güzelliği hayran bıraktı… - Sayfa 8
Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’in sevgilisini gören manken sandı! Güzelliği hayran bıraktı… - Sayfa 9
Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’in sevgilisini gören manken sandı! Güzelliği hayran bıraktı… - Sayfa 10
Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’in sevgilisini gören manken sandı! Güzelliği hayran bıraktı… - Sayfa 11
Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’in sevgilisini gören manken sandı! Güzelliği hayran bıraktı… - Sayfa 12
Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’in sevgilisini gören manken sandı! Güzelliği hayran bıraktı… - Sayfa 13
Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’in sevgilisini gören manken sandı! Güzelliği hayran bıraktı… - Sayfa 14
Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’in sevgilisini gören manken sandı! Güzelliği hayran bıraktı… - Sayfa 15
Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’in sevgilisini gören manken sandı! Güzelliği hayran bıraktı… - Sayfa 16
Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’in sevgilisini gören manken sandı! Güzelliği hayran bıraktı… - Sayfa 17
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