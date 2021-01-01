Fenerbahçe’de Allahyar paylaşılamıyor! Acun Ilıcalı Hull City için devrede…

Fenerbahçe’de Allahyar paylaşılamıyor! Acun Ilıcalı Hull City için devrede…

Zorya ile olan sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe’ye geri dönen Allahyar Sayyedmanesh, Avrupa kulüplerinin gözdesi konumunda. Başarılı oyuncuya Acun Ilıcalı da talip oldu.