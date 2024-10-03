Cezayir üzerinden geliyor! Termometreler 30 dereceyi görecek

Cezayir üzerinden lodosla gelen sıcak hava dalgası nedeniyle termometreler 30 dereceye kadar çıkacak. Türkiye genelinde yeniden yaz havası yaşanacak.

Türkiye geneli geçtiğimiz hafta, soğuk havanın etkisi altına girdi.

“Tam kış geldi” derken, Cezayir üzerinden yeni bir sıcak hava dalgasının geleceği öğrenildi.

Cezayir üzerinden lodosla gelen ılık hava, sıcaklıkları bu 3 gün boyunca 30 dereceye kadar yaklaştıracak.

İstanbul 28, Ankara 26, İzmir ve Bursa 30, Antalya ise 31 dereceyi görecek.

Hafta sonunda da yurt genelinde sıcak ve bunaltıcı bir hava etkili olacak.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada da, “Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.” ifadeleri yer aldı.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 31°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 27°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu