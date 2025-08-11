6,1’lik Deprem Sonrası Halk Sındırgı’da Geceyi Sokakta Geçirdi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025 Pazar akşamı saat 19.53’te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, il genelinde ve çevre illerde büyük paniğe yol açtı. Merkez üssü Sındırgı olan deprem, özellikle kırsal mahallelerde ciddi şekilde hissedildi. Sarsıntının ardından halk, evlerine girmeye çekinerek geceyi açık alanlarda geçirmeyi tercih etti.

Sındırgı Atatürk Stadyumu, depremden etkilenen vatandaşların en yoğun şekilde toplandığı yer oldu. Burada kurulan çadırlarda kalan vatandaşlar, battaniye ve yastıklarla yer hazırlayarak sabaha kadar bekledi. Bazı aileler çocuklarıyla birlikte uyumaya çalışırken, kimileri de gece boyunca oturmayı tercih etti.

Depremin ardından bölgede hızla sahra hastanesi çadırları kuruldu. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptı. Durumu ciddi olan hastalar, ambulanslarla Balıkesir merkez ve çevre illerdeki hastanelere sevk edildi. Bölgede AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri koordineli şekilde çalıştı.

Özellikle Alacaatlı ve Kızılgür mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine dönmedi. Kızılgür Mahallesi’nde bulunan 49 yıllık caminin minaresi depremde ağır hasar aldı. Yapı güvenliği sağlanana kadar minare çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Yetkililer, deprem sonrası bölgede artçı sarsıntıların bir süre daha devam edeceğini belirterek vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı. Ayrıca, ihtiyaç sahipleri için battaniye, yiyecek ve içecek desteği sağlanmaya devam ediliyor.