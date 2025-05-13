ATA DEMİRER BOZCAADA’NIN EMLAK DANIŞMANI OLDU!

Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, sadece sahne performanslarıyla değil, yaşam tarzı ve tercihiyle de gündemde kalmaya devam ediyor. Son yıllarda zamanının büyük bir kısmını Bozcaada’da geçiren Demirer, adadaki emlak piyasasının adeta danışmanı haline geldi.

Sanat camiasından birçok dostu, ada üzerindeki arsa fiyatları, konut fırsatları ve yatırım seçenekleri hakkında ilk olarak Ata Demirer’e danışıyor. Ünlü oyuncunun Bozcaada’daki etkinliği, sosyal medyada da gündem oldu.

BOZCAADA YATIRIMCILARIN YENİ GÖZDESİ

Ege’nin incisi olarak tanımlanan Bozcaada, doğal güzellikleri, sessiz yaşamı ve artan gayrimenkul değeri ile yatırımcıların ilgisini çekiyor. Özellikle pandemi sonrası doğayla iç içe, kalabalıktan uzak bir yaşam arayanların gözdesi haline gelen ada, ünlü isimlerin de tercihi olmaya başladı.

Ata Demirer de bu sürecin en dikkat çeken figürlerinden biri. Bozcaada’da geçirdiği yıllar boyunca hem yerel halkla hem de adadaki mülk sahipleriyle yakın ilişkiler kuran sanatçı, gelen dostlarına yatırım yapılabilecek bölgeleri esprili dille anlatmasıyla biliniyor.

“SAKİN BİR HAYAT İÇİN GELDİK, ŞİMDİ EMLAK DANIŞMANI OLDUM”

Ünlü komedyen, yakın çevresine yaptığı açıklamada bu ilgiyi tebessümle karşıladığını söylüyor. Demirer’in “Sakin bir hayat için geldik ama şimdi bana emlakçı muamelesi yapıyorlar” şeklindeki sözleri, hem dostları hem de hayranları tarafından esprili bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

Yatırım yapmak isteyen birçok ünlü isim, ada üzerindeki projeler ve fırsatlar hakkında bilgi almak için Demirer’e ulaşıyor. Bu durum, sosyal medyada “Bozcaada’nın gayriresmi emlak danışmanı Ata Demirer oldu” yorumlarına neden oldu.