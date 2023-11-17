Şöhret olmadan önceki mesleğini açıkladı

“ÇOK ACI HİKAYELER VAR”

Ben artık kadınların bazen bu kadar güçlü olmasını istemiyorum. Niye böyle bir görevleri olsun? Özür dileyip, ‘çok pişmanım’ diyerek işin içinden sıyrılınıyor. Çok acı hikayeler! Hep diyorum; bu bizim ülkemizin problemi değil, bu dünyanın problemi!