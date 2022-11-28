Asgari ücret zammında son durum… Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 Asgari Ücret zam toplantısı ne zaman yapılacak?

Asgari ücret 2023 zammı için milyonlar yıl sonunda komisyondan gelecek açıklamaya odaklandı. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren yeni yıl asgari ücret zam görüşmeleri Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından aralık ayında başlayacak. Temmuz ayında yapılan ara zamla brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak netleşen asgari ücrette yeni rakam; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek. Konu hakkında açıklama yapan Bakan Bilgin ilk asgari ücret toplantı tarihini duyurdu. Peki, asgari ücret ne zaman açıklanacak? Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı ne kadar olacak sorusu 2023’te geçerli olacak asgari ücret hakkındaki araştırmalarla devam ediyor. Asgari ücret görüşmeleri öncesinde işverenler “Elimizi taşın altına koyacağız” dedi. TİSK ve MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “İşçilerimizin, işçi sendikalarımızın, işçi konfederasyonlarının memnun olmadığı, işletmelerimizde huzursuzluğun olduğu bir durumu arzu etmiyoruz” dedi. İşte, asgari ücret zammında son durum bilgisi…

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından Bakan Bilgin, gazetecilerin sorularını cevapladı. Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin takvimiyle ilgili soruya, “Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız” yanıtını verdi. Bakan Bilgin, “Asgari ücret için işverene ek destek, teşvik verilecek mi?” sorusuna ise “Bunların hepsi komisyonda konuşulacak konulardır” cevabını verdi.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Asgari ücret toplantıları Aralık ayında başlayacak. 3 ayaklı gerçekleşecek olan asgari ücret toplantısının son ayağı ise bakanlık nezdinde gerçekleşecek. Asgari ücret zammının Ocak öncesi açıklanması bekleniyor. Matrah değişikliği ikinci el otoya yansır mı? ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM AÇIKLAMALARI Aralık ayı içinde başlayacak olan asgari ücret görüşmeleri öncesinde işverenlerden “Biz yine elimizi taşın altına koyacağız” mesajı geldi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, işçi-işveren ve kamuyla birlikte üçlü imzayla asgari ücreti belirlemeyi amaçladıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda konuşmuştu. Asgari ücrete değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl sonuna doğru döviz kuru üzerinden ekonomimize kurulan tuzağı aldığımız tedbirlerle bozmuştuk. Yükselen enflasyon sebebi ile özellikle sabit gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi etmekte kararlıyız. Ocak ve temmuz iyileştirilmeleriyle bu konuda mesafe kat ettik. Önümüzdeki yılbaşında daha ileri adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Bütçemizde gelecek yıl için de bu fedakarlığı sağlayacak kaynağı ayırdık.” demişti.