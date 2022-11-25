Matrah değişikliği ikinci el otoya yansır mı?

Otomobillerde yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi. Peki sıfır otomobillerde yaşanan bu değişiklik ikinci el otomobil fiyatlarına yansır mı?

Yapılan değişikliğin ikinci el araç fiyatlarına yansıyacağını belirten, İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Erteme konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanı kararnamesi ile otomobilde ÖTV matrahlarında yüzde 40 ila 75 oranında artırıma gidildi. Yapılan güncelleme ile 595 bin TL’ye kadar olan araçlarda %5 ila 19 arasında indirim söz konusu. Örneklemek gerekirse en ucuz sıfır araç fiyatı 402.000 TL’den %11 indirimle 355.000 TL ye geriledi. Bir üst matrahta bulunan en ucuz otomobil ise %16 indirim ile 448 bin TL den 373 bin TL’ye gerilemiş oldu.

Güncelleme 1.6 litreye kadar motor hacmine sahip akaryakıt ile çalışan arabaları kapsıyor. Bu araçların pek çoğu yerli üretim. Hybrit araçlar için de güncelleme yapılmış olsa da satışta olan mevcut Hybrit model araçlar barem üzerinde kaldığından bu güncellemeden faydalanamamış oldu.

İKİNCİ ELE YANSIMASI NE OLUR?

İkinci el otomobil fiyatları sıfır araçlardan referans alarak belirleniyor. İndirim yapılan bu araçların 2. el olanlarına yüzde 5 ila 10 arasında düşüşlerden söz edebiliriz. Ancak dünya genelinde artan üretim maliyetleri sebebiyle araç fiyatları da sürekli artmakta. Bu sebeple indirimler kısa sürede etkisini yitirebilir. Otomobil almayı planlayan vatandaşlarımızın bu indirimi değerlendirmelerini tavsiye ederiz.

Bir süredir ÖTV güncellemesine dair beklenti vardı. Bu sebeple gerek sıfır gerekse 2. el piyasasında ciddi bir durağanlık söz konusu. ÖTV güncellemesi 1 Aralık olarak konuşulmasının ardından da var olan satışlarda da aksaklıklar yaşanmaya başlamıştı. Tarihinin öne çekilerek beklenen güncellemenin yürürlüğe girmesini biz de sektör temsilcileri olarak gayet olumlu buluyoruz. Önümüzdeki dönemde beklenti ortamının da ortadan kalkmasıyla, umuyoruz ki 1 ay içinde piyasa tekrar oluşacak ve satış adetleri yükselişe geçecektir.”