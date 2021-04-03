Akaryakıtta Ses Getirecek Karar

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),akaryakıt sektöründe son dönemde sıkça gündeme gelen “fatura oyunu” ile vergi kaçıranlar ile “kanuna karşı hile” ile vurgun peşinde koşanlara darbe vuracak önemli bir karar aldı. Buna göre Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’ne bir madde eklenecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),akaryakıt sektöründe son dönemde sıkça gündeme gelen “fatura oyunu” ile vergi kaçıranlar ile “kanuna karşı hile” ile vurgun peşinde koşanlara darbe vuracak önemli bir karar aldı. Buna göre Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’ne bir madde eklenecek:

Kanuna karşı hile (örneğin fatura ticareti) saptamasıyla bir akaryakıt dağıtım şirketinin lisansı iptal edildi. Aynı tüzel kişi ya da ortaklarına lisans verilmeyecek. Daha önce sadece kaçak akaryakıt sattığı tespit edilen tüzel ve gerçek kişilere bu yönde bir yaptırım uygulanıyordu.

Dağıtım şirketlerinin kurumsallaşmasını teşvik etmek, sektöre yatırım yapmalarını sağlamak üzere de bir madde düzenlendi. Herhangi bir akaryakıt dağıtım şirketinin depolama lisansı varsa 50 yerine 25 bayiinin bulunması yeterli olacak.

“Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’ne yeni maddeler ekleneceği bilgisi var. Buna göre sektöre girişlerde, eş deyişle lisanslama öncesinde ‘kanuna karşı hile (Petrol Piyasası Yasası) yapılıp yapılmadığı’na bakılacak. Bu yönde girişimi olan ve bu girişimi saptanan tüzel kişilere ve ortaklarına yeni lisans verilmeyecek. Bu kişiler sektörün dışında kalacak” dedi.

Kaynaklar, daha önce yalnızca kaçak akaryakıt sattığı tespit edilen tüzel ve gerçek kişilere bu yönde bir yaptırım uygulandığını, lisans verilmediğini söyledi. Böylece, bu yatırımın kapsamı genişletilmiş olacak.

25 BAYİ KOŞULU

Mevzuata göre bir akaryakıt dağıtım şirketinin en az 50 bayiinin bulunması ve yıllık satış miktarının da 60 bin ton olması gerekiyor. Bu konuda da bir karar alındı.

Kaynaklar, “Dağıtım şirketlerinin kurumsallaşmasını teşvik etmek, sektöre yatırım yapmalarını sağlamak üzere de bir madde düzenlendiği ifade ediliyor. Buna göre, herhangi bir akaryakıt dağıtım şirketinin depolama lisansı varsa 50 yerine 25 bayiinin bulunması yeterli olacak” dedi.

Kaynaklar, EPDK’nın söz konusu düzenlemelerini içeren kararının birkaç gün içinde Resmi Gazete’de yayımlanmasının beklendiğini söyledi.