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Yatırım araçlarında bu hafta tek kazandıran çıktı

Yatırım araçlarında bu hafta tek kazandıran çıktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Temmuz 2024 - 12:30

Haftalık yatırım araçlarının bu haftaki performansları belli oldu. Bu hafta tek kazandıran vardı. İşte borsa, altın, dolar ve euronun performans…

Yatırım araçlarından tek kazandıran

Borsa İstanbul’da hisse senetleri bu hafta ortalama yüzde 2,37 değer kaybetti. Gram altın haftayı yüzde 0,86’lık düşüşle kapadı. Dolar yüzde 0,27 kayıp yaşarken, euro da 0,86’lık düşüş yaşadı.

YATIRIM ARAÇLARINDAN EN ÇOK KAZANDIRAN O OLDUYatırım araçları arasında haftanın kazandıranı yüzde 0,95 ile “Para Piyasası” fonları oldu. Yatırım araçlarının haftalık performansları düşüktü ve kayıplarla kapadı. BIST 100 endeksi, en düşük 10.838,43 ve en yüksek 11.245,53 puanı gördü. Endeks haftayı yüzde 2,37 değer kaybıyla kapadı. BIST 100 endeksi haftayı 10.891,42 puandan tamamladı.

ALTIN DOLAR VE EURO KAYIPTA

Kapalıçarşı’da da bu hafta işler iyi gitmedi. Gram altın 0,86 azalışla 2 bin 530 liradan haftayı kaparken, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,72 düşüşle 16 bin 600 liraya indi. Çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 150 liraya geriledi.

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Dolar ve euro da bu hafta kayıplar yaşadı. Dolar yüzde 0,27 değer kaybederek, 32,96’ya geriledi. Euro ise yüzde 35,80 liraya indi.

TEK KAZANDIRAN “PARA PİYASASI” OLDU

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,67 ve emeklilik fonlarının da yüzde 0,99 değer kaybettiği haftada tek kazandıran vardı. O da yüzde 0,95 ile “Para Piyasası” fonları oldu.

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