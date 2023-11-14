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Asgari ücret ne kadar olacak? Masada 3 farklı zam senaryosu var

Asgari ücret ne kadar olacak? Masada 3 farklı zam senaryosu var
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Kasım 2023 - 16:22

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Enflasyon üzerinden yapılan hesaplamaya göre, pazarlığın yüzde 40 seviyesinden başlaması bekleniyor. Bu oranın refah payı eklenmesiyle yüzde 45 ya da 50’lere kadar çıkması gündemde. Yüzde 40’lık zamma göre asgari ücret 15.963 liraya, yüzde 45’lik zamma göre 16.533 liraya, yüzde 50’lik zamma göre de 17.103 liraya çıkacak.

Asgari ücret ne kadar olacak? Masada 3 farklı zam senaryosu var - Sayfa 1

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Önümüzdeki ay toplanacak olan komisyon, ay sonuna kadar 4 toplantı yapıp nihai kararını açıklayacak. Milyonların maaş zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. 6 aylık enflasyonun yüzde 38-40 arasında gelmesi bekleniyor.

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Asgari ücret ne kadar olacak? Masada 3 farklı zam senaryosu var - Sayfa 2

Zamda alt sınır yüzde 40 olarak belirlenirken refah payının eklenmesiyle bu oranın yüzde 45 ya da 50’ye yükseltilmesi gündemde.

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Asgari ücret ne kadar olacak? Masada 3 farklı zam senaryosu var - Sayfa 3

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 37.76
Komisyon, asgari ücret zammını belirlerken enflasyon rakamlarını baz alacak. Hem Orta Vadeli Program’da hem de Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde.

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Asgari ücret ne kadar olacak? Masada 3 farklı zam senaryosu var - Sayfa 4

EN AZ YÜZDE 40 ZAM BEKLENİYOR
Kulislerde konuşulanlara göre, asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 37.76’lık oranın en az yüzde 40’a yuvarlanması bekleniyor. Yüzde 40’lık zamma göre, net asgari ücret 15 bin 963 lira olacak.

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Asgari ücret ne kadar olacak? Masada 3 farklı zam senaryosu var - Sayfa 5

REFAH PAYI İLE ZAM ORANI YÜZDE 50’YE KADAR ÇIKABİLİR
Ancak refah payı ile bu zam oranının yüzde 45 ila 50 arasına çıkarılması da gündemde. Yüzde 45’lik zamma göre ise asgari ücret 16 bin 533 liraya yükselecek. Zam yüzde 50 seviyesine çıkarılırsa yeni asgari ücret 17 bin 103 lira olacak.

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Asgari ücret ne kadar olacak? Masada 3 farklı zam senaryosu var - Sayfa 6
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Asgari ücret ne kadar olacak? Masada 3 farklı zam senaryosu var - Sayfa 7
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Asgari ücret ne kadar olacak? Masada 3 farklı zam senaryosu var - Sayfa 8

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