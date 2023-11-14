İYİ Parti ile ilgili dikkat çeken yurt dışına para transferi iddiası! ‘Yeni istifalar gelecek…’

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti ile ilgili, “Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem’in istifasının son olmadığı söyleniyor. Şimdi gözler bir dönemler Meral Akşener’in en yakınındaki isimler olan Uğur Poyraz ve Ümit Dikbayır’a çevrilmiş durumda” dedi.
“İyi Parti kaynıyor” diyen Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:
“İyi Parti’de iddialar havada uçuşuyor. Yurt dışına çıkarılan bir paradan söz ediliyor. İyi Parti’de istifalar sürecek. Huzursuz olan milletvekili sayısının 10 olduğu, hatta 3 milletvekilinin istifa aşamasına geldiği söyleniyor.
Güvendiğim bir kaynağım Meral Akşener, partide bir arınma ve temizlik süreci başlattı dedi. Temizlik süreci başladığına göre demek ki pis işler olmuş…”